Umirovljenik iz Pule opisao brutalan napad: Samo su došli i počeli me mlatiti, polomili su mi ruku i dva rebra!

Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska najoštrije su u svom priopćenju kojega smo nešto ranije objavili osudili napad u Puli i izrazili su žaljenje zbog događaja. Ističu kako postoje osnovane sumnje kako je jedan od trojice napadača pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji je izvan radnog vremena, izvan redovne djelatne službe sudjelovao u napadu na umirovljenika Evelina Vala (77).

Umirovljenik je kako sam ističe iznimno potresen cijelim događajem i da se nikada s nečim sličnim nije susreo no da se trenutno osjeća dobro.

Vale je tog kobnog jutra bio na terasi jednog kafića na Danteovom trgu u centru Pule gdje je za vlasnike kafića čuvao inventar.

“Napali su me, polomili su mi ruku i dva rebra, počeo je svoju potresnu priču Vale. “Oko 6:10 sati, 6:15, došli su njih troje i počeli ljuljati zastavu. Ja sam im rekao, ‘dečki, molim vas, pustite zastavu na miru’. Ovaj jedan je pitao kada će se otvoriti kafić i otišao pogledati tamo. Ja sam mu rekao u 8.30h. Nakon toga su otišli, da bi se za sat vremena vratili. Jedan me počeo lupati, po glavi i iza. Kada sam se ustao, bacio je stolicu na mene. Vidi se na snimci. Kad sam bježao, onda sam tamo pao pa su me počeli udarati cipelama” rekao je Vale.

Napadače nije osobno poznavao te ih je prvi puta u životu vidio. Nisu mu se nijednom gestom obratili ili nešto rekli, samo su stavili kapuljače na glavu i počeli su ga doslovno mlatiti palicama i cipelariti na tlu. Napadačima je uspio pobjeći i krenuti prema zaštitaru koji radi u obližnjoj pošti jer se nadao da će ga on zaštititi.

Dodao je da je u Puli bio na privremenom radu te da je inače umirovljenik. “Nikako se ne osjećam, rebra su mi slomljena, ruka slomljena ” rekao je i dodao da glava boli te da teško hoda od brutalnog napada koji ga je zadesio u nedjeljno jutro.

Napadnuti umirovljenik je rekao da se sada boji te da je u posljednja dva dana zbog nemilog događaja slabo spavao. Rekao je da će razmisliti o tome hoće li se uopće vratiti na posao.