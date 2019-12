UHIĆEN TRGOVAC LUKSUZNIH AUTOMOBILA: Ovo je elita koja je s njime surađivala

Velika akcija Uskoka kumovala je uhićenjem Ivana Bašića poznatijeg kao Inja, riječ je o 48-godišnjaku iz BiH koji se godinama bavi uvozom i prodajom automobnila, a istražitelji sada drže da je organizirao još deset ljudi ne bi li malverzacijama kod uvoza vozila utajio poreze i carinu. Službeno se jopš ne zna za koji je iznos oštećen državni proračun no sumnja se da se radi o nekoliko milijuna kuna. Inače, Bašić godinama u Hrvatsko uvozi luksuzne aute poput pripmjerice Ferrarija, Aston Martina, Audija, Mercedesa i Land rovera. U ovaj posao Bašić je ušao devedesetih u Bosni i Hercegovini, a na popisu njegovih kupaca nalaze se brojni poznati Hrvati poput primjerice Dinamova trenera Nenada Bjelice ili pak nogometaša Marija Mandžukića, Bašić je poslove vodio preko tvrtke čije je sjedište na zagrebačkoj Knežiji, gdje su i ranijih godina bile smještene njegove tvrtke koje se u javnom prostoru i prije ove akcije povezivalo sa sumnjivim radnjama, a šuškalo se i o masovnom švercu automobila, što nikada nije potvrđeno. Neuobičajen događaj potresao je u lipnju 2012.godine Bašića, budući da je tada u dvorište sjedišta njegove tvrtke bačena bomba kojom su oštećena dva automobila te dijelovi njegove obiteljske kuće.

Nije ovo prvi put da se Bašić susreće s pravosudnim organima u Hrvatskoj, ranijih godina sudilo mu s u potpupku u kojem je prvooptuženi bio nekadašnji zapovjednik 73. Bojne vojne policije HV-a Željko Maglov. Nagađalo se da je tokom 97-e iz Posušja u Hrvatsku prevezao određeni broj auta nepoznatog porijekla, a vjerovalo se da su u pitanju otuđena vozila, na koja su montirali registracijske oznake HV-a. Dio vozila koje su preko granice prebacivali tipovi odjeveni u vojne odore prema optužnici dospio je i do Bašića. Ipak, ova priča nikada nije dočekala sudski epilog, jer je slučaj 2014.godine otišao u zastaru. Da se Bašić kretao u utjecajnom društvu može se naslutiti i iz glasina koje ga povezuju s financiranjem kampanje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Pošto su nogometaši, ali i brojni odvjetnici kod njega pribavljali svoje jurilice ne treba čuditi da je Bašić blizak i sa Zdravkom Mamićem, navodno on spada u skupinu onih koji su Mamiću svojedobno pokušavali prikupiti financijska sredstva za jamčevinu. Baši se s Mamićevim sinom Mariom osnivao tvrtku Mamić nautika, a jedno vrijeme direktor te tvrtke bio je nećak Zdravka Mamića stanoviti Mislav Mamić. Lani je navedena tvrtka pripojena Centru za otpad kojega vodi sin Petra Pripuza Ivan Pripuz, a osim toga do 2016.godine na direktorskoj poziciji iste sjedio je Branislav Radeljić suradnik Pripuza starijeg.