UDARIO JU ŠAKOM U GLAVU, OTEO I ODVEO U BRDA! Uslijedili su sati i sati užasne torture, zatočena i u strahu za život pristala na grozan zahtjev

Autor: B.B.

Sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor 37-godišnjem M.R. iz sela u okolici Sinja kojeg se sumnjiči za protupravno oduzimanje slobode, teško kazneno djelo silovanja i nanošenja tjelesne ozljede svojoj 25-godišnjoj bivšoj izvanbračnoj supruzi, javlja Slobodna Dalmacija.

“Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim muškarcem prema kojem su postupali policijski službenici ove PU nakon primljene dojave tijekom noći 27. ožujka da je 25-godišnjakinja najvjerojatnije oteta od strane njoj poznate osobe. Odmah su poduzete policijske mjere i radnje te potraga za počiniteljem i oštećenom koji su istog dana pronađeni. Spomenuti 37-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije”, izvijestili su iz splitske policije.

Naime, kako Slobodna doznaje, 37-godišnjaka se tereti da je u nedjelju nešto iza jedan sat u noći u Splitu sačekao svoju bivšu partnericu ispred njene kuće te ju je udario šakom u glavu.

Tjerao ju na seksualne odnose i snimao mobitelom

Nakon što je 25-godišnjakinja od posljedica jakog udarca pala u nesvijest, on ju je ubacio u svoj Mercedes i krenuo s njom prema selu u okolici Sinja gdje živi. Usput su stali na benzinskoj crpki kako bi nasilnik natočio gorivo, a žrtva je tada bezuspješno pokušala pobjeći.

Nakon što ju je spriječio u bijegu, prvo ju je odvezao na brdo poviše sela u kojem živi i tamo ju je silovao upotrijebivši silu i prijetnje. Natjerao ju je i na daljnje neželjene seksualne aktivnosti, a sve je to snimio i mobitelom.

Poslije torture, odvezao ju je do kuće te ju je, po prijavi policije, zatočio ne dozvoljavajući joj da ode. Nastavio joj je prijetiti te je ona, u strahu za svoj život, pristala na ponovni seksualni odnos. Na kraju ju je, dvanaestak sati nakon otmice i proživljene torture, spasila policija koja je upala u nasilnikovu kuću.

Određen mu je istražni zatvor

Osumnjičeni 37-godišnjak do sada ima više pravomoćnih presuda na ukupno preko 13 godina bezuvjetnog zatvora za kaznena djela teških krađa, oštećenja tuđe stvari, razbojništva, a obzirom da je sudac istrage ocijenio, prema prijedlogu ŽDO-a, da je u počinjenju ovih kaznenih djela na štetu svoje bivše partnerice bio izuzetno grub, odlučan i uporan, određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

U obzir je uzeto i to da očito, usprkos načelu presumpcije nevinosti, dosadašnja osuđivanost i kazneni postupci koji su mu u tijeku, nisu utjecali na to da se konačno “unormali” i prestane s kršenjem zakona te to što je posebno usmjeren na svoju 25-godišnju bivšu vanbračnu suprugu.