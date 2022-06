‘UBRZAVA SE PULS, SRCE KUCA STO NA SAT!’ Dramatični posljednji trenuci Mateja: Misterij se rasvjetljava, inspektor o strašnom koktelu u tijelu Splićanina

Autor: Dnevno.hr

Toksikološka analiza rasvijetlila je dio misterija nestanka i smrti mladog Mateja Periša. Nalaz je pokazao prisustvo toksičnih koncentracija amfetamina u krvi i organima, uz prisustvo etil-alkohola, a u uzorku kose je identificiran kokain i benzoilekgonin u tragovima. Lambe Đorelijevski, bivši inspektor Odjela za droge beogradske policije, objasnio je za portal Nova.rs da je konzumacija amfetamina uzrok dezorijentiranog ponašanja Splićanina kobne prosinačke noći kada je nestao.

Na snimkama kamera za video-nadzor koje su se pojavile tijekom potrage za pokojnim Matejem, vidjelo se kako on, samo u majici s kratkim rukavima, trči beogradskim ulicama, kao i trenutak kada silazi niz stepenice koje vode do Save. Prema riječima inspektora Đorelijevskog, velika koncentracija amfetamina u organizmu sve objašnjava.

“Matej je uzeo previše speeda i to je promijenilo njegovo ponašanje. To što je i pio, samo je usporilo djelovanje narkotika, ali se po snimkama vidi da je on dezorijentiran i da ne vlada u potpunosti sobom. To objašnjava i njegov silazak do rijeke, čega, moguće, nije bio ni svjestan”, objašnjava umirovljeni inspektor beogradske policije.





Prema njegovim riječima, ako je u pitanju velika količina ove droge, pitanje je bi li nesretni Splićanin ostao živ čak i da nije ušao u Savu, koja je te noći bila hladna i nabujala, a nosila je i masu otpadaka, granja i panjeva.

“Ubrzava se puls, moguće je da bi mu srce toliko ubrzano kucalo da bi u jednom trenutku stalo. Taj tragičan događaj samo pokazuje koliko droga može biti smrtonosna, a to što je bio sportaš nije mu pomoglo. Upravo naprotiv”, objašnjava ovaj iskusni policajac za portal Nova.rs.

Ranije danas i otac mladića Nenad Periš dao je izjavu za medije. Nije mu jasno zašto je Matej konzumirao drogu.

“Žao mi je što kamere nisu radile, a Matej je tajnu odnio u grob. Ne znam što se dogodilo u Gotiku, ne znam zbog čega je uzeo narkotike, zašto je izašao i trčao. Mislim da je bio nesretan slučaj. On je bio sportaš… Vjerujem tužiteljstvu i svima vam hvala”, rekao je Periš.