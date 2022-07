UBIO SUPRUGU I BACIO JE U SEPTIČKU JAMU! Sud mu je danas prepolovio kaznu! Slomljeni sin žrtve: ‘Ubit će mi djecu kao što je majku, sram me Hrvatske’

Autor: Doris Vučić

Anicu (46) je ubio nožem pa sjeo, popio kavu, zapalio cigaretu i stao razmišljati što mu je dalje činiti. Svoju vlastitu suprugu Zoran Buila (52) zvani Barikada potom je hladno zamotao u dvije deke i oblijepio selotejpom, a onda je naumio iskopati rupu u dvorištu kako bi sakrio tijelo. No, kako je zemlja bila pretvrda nesretnu je ženu stavio u kolica i ubacio u septičku jamu koja se nalazila pored njihova doma. Monstruozan je to zločin koji se krajem srpnja 2019. zbio u Petrovcima nedaleko od Vukovara, nakon što je u obiteljskoj kući izbila svađa među supružnicima, a bezumno je nasilje eskaliralo nakon što mu je Anica rekla da više s njim neće imati spolne odnose. Iako je Buila lani nepravomoćno osuđen na 34 godine zatvora, ovih mu je dana kazna prepolovljena na 17 godina, a na bestijalan zločin koji je počinio više se ne gleda kao teško ubojstvo, već “samo” ubojstvo”. Presudu Županijskog suda u Vukovaru javio nam je ogorčeni sin ubijene Anice, Ivan Smolčić.

“Ovo je sramota. Zoran će izaći iz zatvora za 14 godina jer su mu tri odležane uračunate u kaznu. Dakle u 67. godini on će slobodno hodati svijetom. Što bih ja trebao, čekati da nas sve pobije, da mi moju djecu ubije kao mamu”, govori nam zgroženo.

“Moja majka nije odmah preminula nakon napada. Manijak joj je omotao strujni kabel oko vrata i stavio joj kamen na glavu. I sada netko, naši suci i tužiteljstvo, imaju obraza reći da ovakva mučna smrt nije teško ubojstvo? Nego kakvo je? Sramota me ove zemlje”, poručuje Ivan Smolčić, čovjeku kojemu je život kobne godine uništen.





‘Nije obavljala kućanske poslove’

Podsjetimo, tijekom suđenja Buila je rekao kako je suprugu ubio jer mu je došla “žuta minuta”.

“Ali nisam ju maltretirao, prijetio joj da ću je ubiti niti ju tukao niti je ranije zlostavljao psihički i fizički”, pojasnio je Barikada, koji je horor koji je počinio skrivao puna četiri mjeseca. Iako je nakon tjedan dana truplo isplivalo na površinu, Buila nije osjetio nikakvo kajanje pa je uzeo šipku, gurao truplo prema dnu jame pa preko poklopca razvukao mrežicu i stavio salonit ploče.

“On je zapravo priznao počinjenje kaznenog djela, a kao razloge zašto je to učinio naveo je da mu je supruga uskraćivala seksualne odnose, odnosno otvoreno mu je rekla da s njim ne želi imati seksualne odnose, nije obavljala kućanske poslove kako je on smatrao da bi ona trebala obavljati, već je bila samo na internetu ili bi izbivala iz kuće”, navelo je lani sudsko vijeće u presudi suprugu iz pakla.

A “izdale” su ga SMS poruke. Nakon ubojstva Buila je motorom odlazio u Vukovar i Jankovce odakle je iz kafića sam sebi slao poruke s njezina mobitela. Iako su ga Aničina dva sina uporno ispitivala gdje im je majka, Zoran im nije znao reći zašto se samo njemu javlja.

Sinovi odselili zbog nasilja

“Prvih tjedana je govorio da je i sam slabo viđa, da se kasno vraća kući, ali da je tu. Iskreno, nismo odmah posumnjali na najgore”, rekli su tada Ivan i Ante, Aničina djeca iz prvoga braka, koji su odrasli u Petrovcima s majkom, očuhom i dvojicom braće iz braka Zorana i Anice, Tomislavom i Martinom. No zbog nasilja koje su tamo proživljavali odavno su odselili kod bake i djeda.

“Nema on nikakav PTSP, to je monstrum koji je sve pomno isplanirao. Bio je pritajen, miran… došao nam je u kuću prije tri tjedna, ljubio nas, grlio, držao moju praunučicu, Aničinu unučicu, a za to vrijeme moje se dijete raspadalo u septičkoj jami”, ispričala je majka nesretne žene.









Presudu Županijski sud u Vukovaru još uvijek nije objavio novu presudu. Lani je u obrazloženju nepravomoćne presude napisano da je u trenutku užasa bio bitno smanjeno ubrojiv.

Uvjeravao sud da je Anica kriva

“Kod izricanja presude sud je od olakotnih okolnosti imao u vidu da je Buila do sada neosuđivan i da je bio bitno smanjeno ubrojiv, dok je kao otegotnu okolnost imao u vidu način na koji je optuženik pokušao prikriti počinjenje kaznenog djela, bacio je mrtvo tijelo svoje supruge u septičku jamu i svima koji su pitali gdje je ona odgovarao je da ne zna, a vrlo dobro je znao.

Iako je optuženik u svojoj obrani rekao da se kaje zbog učinjenog njegovo kajanje sud nije uzeo kao olakotnu okolnost jer je u svojoj obrani, u dijelu u kojem je govorio o razlozima zašto je ubio svoju suprugu, zapravo loše govorio o njoj pokušavajući uvjeriti sud da je ona kriva zbog tog što ju je ubio. Primjerice, naveo je da ona tog trenutka nije bila u kući do svega toga ne bi došlo, da je imala ljubavnike, da nije brinula o kući i da mu je zbog svega toga došla ‘žuta minuta’ pa ju je zbog toga ubio. Imajući u vidu navedeno sud smatra da će izrečenom kaznom biti ostvarena svrha generalne i specijalne prevencije”, zaključilo je tada sudsko vijeće.









Ivanu i njegovoj slomljenoj obitelji sada nije jasno kako je sada došlo do ovakvog prevrata, a devastirani sin nema namjeru odustati od pravde za svoju mučki ubijenu majku. Borbu će nastaviti. Drugog izbora, kaže, nema.