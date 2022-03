‘UBIO SAM MAMU’ Potresni detalji jezivog krvoprolića kod Vrbovca: ‘Kukala je da ne brine o svojoj djeci’

Autor: D.V

“Bili su to radišnji ljudi. Ona je mirovinu stekla radeći u PIK Vrbovec, a on je na posao odlazio vlakom za Zagreb. No, što se zapravo događalo u njihova četiri zida, možemo samo nagađati”, ispričali su šokirani mještani sela Vrbovečki Pavlovec gdje je jučer, u dnevnom boravku tik do stola, u lokvi krvi pronađeno tijelo ubijene žene. Radi se o 63-godišnjoj P.Z. koju joj je na brutala način presudio njezin sin T. Z (47), koji se jučer predao policijskim službenicima.

“Ubio sam mamu”, rekao im je vidno potresen i utučen muškarac, doznaje Jutarnji. A vlastitu je majku ubio cjepanicom, kojom ju je udario u glavu. Svađe u ovoj obitelji nisu bile nepozanica, otkrili su za Jutarnji mještani, da buka je iz obiteljske kuće dopirala svakog dana.

“Mislio sam da si je on naudio i da je mama zvala policiju radi njega jer se žalio da mu je s njom sve teže živjeti otkad mu je prije tri godine umro otac. Oni žive u dva odvojena objekta unutar istog dvorišta, ali njihove svađe često smo čuli nažalost. Znala sam joj govoriti da sa sinom mora naći zajednički jezik jer to nikuda ne vodi. A ta kobna svađa navodno je prvo krenula iz dvorišta”, rekla je jedna susjeda.

Drugi susjed dodaje da je sina ubijene zadnji puta vidio u utorak dok je zamišljeno stajao na vratima kuće u kojoj živi mama.

“Ona je kukala da joj je s njim teško i da ne brine o svojoj djeci, te da ne shvaća njezino zdravstveno stanje i probleme s kičmom, a on se jadao kako mu je majka postala agresivna, da provocira i izaziva sukobe”, tvrdi susjed.

Tijelo nesretne majke odvezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati, a sin će biti predan pritvorskom nadzorniku i potom odveden na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo. S obzirom da ga se tereti za kazneno djelo iz članka 110. Kaznenog zakona, za njega će biti zatražen istražni zatvor.