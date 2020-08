UBIO MAJKU PA SATIMA LAGAO SUSJEDIMA DA JE BOLESNA? Uhićen 65-godišnjak iz okolice Osijeka

Autor: Dnevno/M.V.

U Normancima nadomak Osijeka policijski su službenici sinoć oko 23:50 pozvani na intervenciju prilikom koje su u obiteljskom domu pronašli beživotno tijelo 86-godišnjakinje. S obzirom na okolnosti koje su prethodile otkriću tijela, ali i ozljede na vratu žrtve, u prostorije postaje priveli su njenog 65-godišnjeg sina, javlja Jutarnji list.

Trenutni osumnjičenik je, prema priči susjeda, oko 14 sati došao u njihovo dvorište tvrdeći kako mu je majka bolesna i leži u krevetu. Neko je vrijeme boravio u njegovom dvorištu, ali se naposljetku vratio doma. Oko 17 sati vraća se natrag i tvrdi da mu je majka umrča.

“Razišli smo se da bi negdje oko 17 sati kucao mi na vrata kuće i rekao: ‘Komšija, dođi, umrla mi je mama’. Pitao sam ga je li živa pa da zovem Hitnu, na što mi je rekao da je mrtva već dva sata. Dakle, po njegovoj priči ona je bila mrtva i kad je došao do nas na igralište i igrao se s djecom. Odmah sam zvao Hitnu pa su mi rekli da odem u tu kući, ali nisam htio to ići gledati te sam dao telefon njemu pa je on s njima razgovarao. Ubrzo je došao mrtvozornik i otkrio nam svima: ‘Plava je oko vrata. Ima ozljede. Moram zvati policiju”, govori susjed.

Policijski su službenici obavili očevid, ali po završetku istoga odveli su i sina žrtve. Taj postupak nije pak previše uznemirio susjede jer tvrde, noćna je mora sela već dugi niz godina.

“Polomio sam mu rebra i prst. Kad sam ga se dohvatio, nisam mogao stati jer sam ga prije toga dva puta opomenuo i zamolio da prestane konačno urinirati po mome dvorištu jer ta agonija traje već godinama, svakog tjedna najmanje jednom. Osim što pomokri dvorište i zidić, vršio je i veliku nuždu na mojim stepenicama. Poludio sam više pa sam ga pretukao i završio na sudu. Znate što mi je sudac rekao? Da sam kriv te da sam mu, kad me već smetalo što mi ulazi u dvorište, mogao raditi bilo što ali ga ne i tući. Dragu čim dirneš, ideš na sud, a on je i dalje slobodno šetao i izluđivao sve susjede, gađao moju djecu kamenjem, susjedama pokazivao spolovilo…”, govori drugi susjed koji je zbog incidentna uvjetno osuđen.

“Iza njega je ratni put. Borio se u Baranji gdje je radio svašta. U naš kraj se vratio s drugim bratom tijekom mirne reintegracije. Majka mu je bila presretna. Ubrzo su mu oba brata umrla, a prije dvije godine i otac te je ostao sam s majkom. Ona se doslovno svaki puta načuđavala kad smo ju preklinjali da ga preodgoji iako više nije dijete. No, Drago i alkohol su bili partneri u svemu, a majka kao majka je okretala glavu”, zaključuju.