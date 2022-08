‘UBILI STE MI MAJKU ’95, SAD ĆU VAS POBITI SVE!’ Progovorio srpski košarkaš osumnjičen za premlaćivanje u Kninu: ‘Udarali su metalnim lancem, samo smo se branili’

Nakon što je većina medija prenijela vijest o premlaćivanju hrvatskog policajca (53) i njegovog sina (27) kod Knina od strane Srba koji su iz sela u blizini Knina, ali žive u Srbiji, čemu je prethodio incident na cesti u kojem su ošamarili i pljunuli 13-godišnju kćer policajca, oglasio se i srpski košarkaš Sava Lešić koji je za zločin osumnjičen.

Tako je Lešić srpskim medijima rekao kako je on taj koji je zapravo napadnut te da je bio meta napada hrvatskog branitelja koji sada radi u policiji i sina koji je vojno lice.

"Prije ulaska u selo Kosovo pored Knina htio sam da obiđem auto njemačkih registracija koji mi nije dozvoljavao da ga obiđem i prelazio je u moju traku. U tom trenutku je dolazilo vozilo iz suprotnog smjera gdje su sekunde dijelile mene i moju obitelj od katastrofalnog udesa" ispričao je za Sportal košarkaš Sava Lešić.





‘Supruga je izašla iz kola, djevojčica od 13 godina je skočila na nju i krenula ju čupati’

Dodao je da je nakon toga na prvom isključenju stao da vidi razlog zbog čega je ta žena to napravila, pogotovo što je i ona imala malo dijete u autu.

“Međutim, odmah je krenulo vrijeđanje na nacionalnoj osnovi gdje je ona rekla da smo mi četnici i da joj je muka od nas. Supruga je izašla iz kola, djevojčica od 13 godina je skočila na nju i krenula da je čupa. Razdvojio sam ih, ušli smo u kola, krenuo ka našem zaseoku i primijetio da me to vozilo prati i slika auto konstantno. Kada smo stigli kući poslije nekih 30 minuta došla su dva automobila i izašla su dva čovjeka, jedan srednjih godina i jedan mlađi. Tada kreću da traže po dvorištu auto i kada je mlađi vidio moj auto krenuo je vikati: To je taj, to je taj, a stariji:

“Ubili ste mi majku 95. sad ću vas pobiti sve i krenuo je da udari mog brata”, u dahu je rekao Lešić, pa nastavio:

‘Odreagirali smo u samoobrani’

“Nakon toga smo u samoobrani odregirali da ne dođe do većeg incidenta i stariji čovjek je otišao do auta da izvuče lanac s metalnim predmetom i prvo je udario moju majku, a zatim krenuo ka meni gdje sam pokušao da se branim bježeći. Nakon toga dok me je jurio on je pao, što sam ja iskoristio da ga razoružam i tad se pojavio mlađi koji je napao mene, ali taj napad brat i ja odbijamo, gdje se mlađi povukao odmah a stariji je nastavio sa pretnjama.

Od tog trenutka mi smo nastojali da oni što prije odu i da se ta situacija završi jer su sva djeca mog brata i mene bila na terasi, vrištala, plakala i bilo je mnogo stresno za sve nas to da gledamo. Na svu sreću oni su otišli kućama, mi smo slučaj prijavili policiji. Bio sam prinuđen da dam ovu izjavu zbog svega što je objavljeno u hrvatskim medijima, više de po ovom pitanju neću oglašavati”, rekao je Lešić.

Srpski medij navodi i kako je Lešić u hrvatskim medijima pogrešno predstavljen, kao provokator. Nadalje, tvrde i da nije istina da su otac i sin, policajac i vojno lice, kod Lešića došli da bi razgovarali te da nije istina kako je 53-godišnjak odmah udaren letvom po glavi.









Službeno policijsko priopćenje o događaju

Policija je, pak, utvrdila sljedeće:

“Policijski službenici Službe kriminalističke policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad ukupno šest osoba, petero hrvatskih državljana i srpskom državljankom, osumnjičenih za kaznena djela prijetnje, nanošenja teških tjelesnih ozljeda, nanošenja lakih tjelesnih ozljeda, kao i za remećenje javnog reda i mira.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 8. kolovoza u večernjim satima, oko 19,40 sati, na cesti Šibenik-Knin došlo do nesuglasica u prometu, a nakon što su se oba vozača vozila vozilom zaustavila došlo je do obostranog vrijeđanja između 36-godišnjakinje i maloljetne osobe kojom prilikom je 36-godišnjakinja ošamarila maloljetnu osobu (kasnije konstatirane lakše tjelesne ozljede).









Nakon tog događaja, oko 20,40 sati, otac maloljetne osobe zajedno s 27-godišnjakom, došao je u mjesto Ramljane Donje u dvorište kuće 65-godišnjakinje, gdje su se još nalazili 69-godišnjak, 37-godišnjak i 34-godišnjak. Po dolasku u dvorište sumnja se da je osumnjičeni 53-godišnjak uputio prijetnje 65-godišnjakinji i njenom 69-godišnjem suprugu te tom prilikom odgurnuo 65-godišnjakinju koja je pala i zadobila lakše tjelesne ozljede.

Hrvatski policajac udaljen iz službe

Dalje je utvrđeno kako postoji osnovana sumnja da se verbalni sukob nastavio na način da je 69-godišnjak prijetio osumnjičenom 53-godišnjaku i 27-godišnjaku u kojim prijetnjama mu se pridružio i 37-godišnjak, a koji je nakon verbalnog sukoba tjelesno napao 27-godišnjaka i nanio mu teške tjelesne ozljede”, rekli su iz policije.

Epilog dovršenog kriminalističkog istraživanja je da je utvrđeno da je 53- godišnjak osumnjičen za prijetnju, kao i 69-godišnjak.

Jedan od braće, 37-godinššnjak osumnjičen je za nanošenje teških tjelesnih ozljeda, a 36-godišnjakinja za kazneno djelo tjelesne ozljede te će protiv svih biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Također je utvrđeno kako su 27-godišnjak i 34-godišnjak počinili prekršaj iz čl.6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te će protiv njih biti podnesen Optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku.