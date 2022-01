U SRBIJI U PROSJEKU DNEVNO NESTAJU DO TRI OSOBE! Znate li koliko nestanaka bilježi Hrvatska? Riječ je o jezivim brojkama

Autor: Iva Međugorac

Nestanak mladog Splićanina Mateja Periše u Beogradu gdje je boravio na proslavi Nove godine u društvu s prijateljima, otvorila je brojne teme, a uz ostalo i onu koja se odnosi na nestanke osoba koji se kako tvrde upućeni gotovo svakodnevno prijavljuju. Ipak, jednako često policija uspjeva pronaći nestale osobe. Najbrojniji su slučajevi nestalih osoba koje se naprosto izgube, a nerijetko se u takvim situacijama kroz dva, do tri dana i sami vrate kućama, no postoje i slučajevi koji doista djeluju kao misterij. Najstarija potraga za nestalom osobom pokrenuta je davne 1961.godine, a za nestalima se inače traga sve dok ih se ne pronađe žive, ili mrtve i to najviše 50 godina.

Statistika ujedno kaže kako u prosjeku više nestaju muškarci nego žene, a jednako tako najveći broj nestalih osoba samovoljno odlazi od kuće, dok manji broj njih odlazi s namjerom da se nikada ne vrate, bilo da su odlučili početi posve novi život, bilo da su se odlučili na samoubojstvo. Nije rijetkost da je nestala osoba žrtva nesretnog slučaja, a u svega par slučajeva godišnje utvrdi se da je posljedica nestanka kažnjivo djelo. U posljednja dva desetljeća u Hrvatskoj je prijavljeno više od 24 tisuće nestanaka. Usporedbe radi nedavno su predstavnici Fondacije Tijana Jurić povodom Međunarodnog dana nestalih upozorili da u Srbiji u prosjeku svakodnevno nestane troje ljudi, što je po njima zabrinjavajuća statistika.

Prema njihovim procjenama u Srbiji godišnje nestane između 1.500 i 2.000 ljudi, a u Fondaciji Tijane Jurić objašnjavali su kako uzroci nestajanja ljudi i djece mogu biti anksioznost, depresija i razne druge mentalne bolesti poput demencije, te su spominjali i beskućništvo, nasilje u obitelji, prirodne katastrofe ili zločine. Inače se preko 210.000 ljudi diljem svijeta vode kao nestale ili razdvojene osobe od svojih obitelji, važan faktor za to svakako su oružani sukobi, no u ovoj crnoj statistici nalaze se i druge situacija nasilja, prirodnih katastrofa, kao i posljedica migracije te drugih izvanrednih situacija.

”U ovom trenutnu Hrvatski Crveni križ ima otvoreno više od 2900 zahtjeva za traženjem nestalih osoba. Najveći broj nestalih osoba u evidencijama Hrvatskog Crvenog križa još je uvijek se odnosi na traženja osoba nestalih tijekom ratnih zbivanja na području Republike Hrvatske. Prije gotovo 30 godina, početkom Domovinskog rata, brojne obitelji obraćale su se Hrvatskom Crvenom križu tražeći bilo kakvu vijest o svojim članovima. Krajem 1991. godine u Hrvatskom Crvenom križu bilo je pokrenuto više od 18.000 zahtjeva za traženje. Iako je veliki broj traženja riješen tijekom proteklih godina, još uvijek preveliki broj obitelji nema vijesti o nestalim članovima.

Otvoreno je još uvijek 1.968 zahtjeva koja se odnose na razdoblje Domovinskog rata – 1.601 zahtjeva za traženje osoba za koje obitelji nemaju vijesti o njihovoj sudbinu i 365 onih za koje se zna da su smrtno stradali, ali nije poznato gdje su njihovi posmrtni ostaci. Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa aktivno radi i na slučajevima osoba razdvojenih od svojih obitelji uslijed migracija. U rješavanju pitanja o njihovoj sudbini surađuje s drugim nacionalnim društvima Crvenog križa i Crvenog polumjeseca”, tvrdili su lani povodom Međunarodnog dana nestalih osoba iz Crvenog križa.