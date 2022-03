U PLOČAMA UBIJEN NAPAĆENI BRANITELJ, PRESUDIO MU BRAT! Bio je legenda grada: ‘Svi su mogli računati na njega, nije krio da voli svoj život’

Autor: Doris Vučić

“Bio je jedan od onih ‘malih’ ljudi koji je svoje sugrađane odavno navikao da na njega mogu računati kad god im zatreba. Ne krije da je zadovoljan svojim životom, njegova duhovitost i životna energija garancija su da će još dugo obavljati ovaj posao. On kaže, još najmanje deset godina, ‘samo da zdravlje posluži'”, pisao 2016. godine je portal Rogotin o M. R., ubijenom Pločaninu, kojeg su zvali “kraljem željeza”.

Nažalost, njegovu želju da se još deset godina bavi poslom jutros je naglo prekinuo rafal iz kalašnjikova.

Ovog 51-godišnjaka ubio je njegov vlastiti brat zbog, kako neslužbeno doznajemo, imovinsko pravnih odnosa, koji je uhićen u Opuzenu.

Poznavali su ga svi

M. R.-a, inače hrvatskog branitelja, u gradu su svi znali zbog posla koji je radio, a Pločani su njegove usluge traže svakodnevno. Skupljao je željezo i stari papir, koje je prevozio u kolicima koja su bila njegov zaštitni znak.

Svakog dana bi propješačio najmanje deset kilometara kroz gradske ulice, a svoga posla se nije sramio.

„Ništa mi nije teško raditi i ne stidim se nikakvoga posla. U ovim kolicima u zadnje sam četiri godine prevezao preko 200 tona željeza. Nažalost, prije je bila bolja cijena, oko jedne kune po kilogramu, a sada moram biti zadovoljan kada ga prodam za upola manju cijenu. Uz to, kad platim porez i druga davanja, ne ostane baš previše. Ipak volim ovaj posao, o kojem do prije nekoliko godina ništa nisam znao. Stalno sam u kontaktu s ljudima, a po potrebi obavljam i sve vrste fizičkih poslova, od čišćenja podruma do nošenja namještaja na više katove u zgradama. Nekada sam prodavao ribu i voće, ali u zadnje vrijeme posvetio sam se samo željeznom otpadu i starom papiru, kojih zaista ima dosta“, rekao je M.R.

Prošao bojišta od Dubrovnika do Maslenice

„Mitra poznajem još od osnovne škole, a u istoj zgradi živimo već 18 godina. Jako je duhovit i vrijedan, dobar susjed uvijek rado spreman pomoći. Ono što mi se kod njega posebno sviđa je činjenica da osobitu pažnju poklanja djeci i starijim osobama“, o njemu je rekla susjeda za Rogotin.

A u životu se nagledao svačega. U Domovinskom ratu se borio četiri godine, 1992. i 1993. bio je pripadnik udarne Četvrte gardijske brigade, a nakon toga priključio se neretvanskoj 116. brigadi HV-a. Prošao je brojna bojišta od Dubrovnika do Maslenice.

„Liječim se fizičkim radom, to mi pomaže, a, nakon svakog obavljenog posla, osim financijske dobiti, važan mi je osjećaj da radim nešto korisno, odnosno da doprinosim čistoći i boljem izgledu svoga grada“, govorio je “kralj željeza”.