TRI MISTERIJA SNIMKE IZ SAVE! Otac Tijane Jurić otkriva ključne detalje: Postoji dodirna točka između njenog i Matejeva nestanka

Autor: Iva Međugorac

Otkako je hrvatski i srpski medijski prostor preplavio slučaj nestalog Splićanina Mateja Periše, na ovu temu javno istupa Igor Jurić koji je u svojem posljednjem istupu komentirao policijsko izvješće referirajući se i na samu potragu. Naime, kao što je poznato hrvatska i srbijanska policija na konferencijama za tisak otkrile su niz podataka o tijeku istrage, a uz ostalo potvrdili i kako je snimka nekoga ili nečega u Savi autentična, međutim, nije utvrđeno je li riječ o nekoj osobi ili predmetu.

“Meni je zaista ta snimka kad neko pliva Savom ključna. Tri su ključna pitanja u vezi sa snimkom. Misteriozno mi je tko je napravio tu snimku. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je ako je netko snimao, a na snimci nije Matej, onda tko je na toj snimci, od kada je snimka i zašto je puštena nakon nestanka, a ako je Matej onda je pitanje zašto odmah ronioci sutradan nisu krenuli i tražili Mateja upravo na mjestu gdje je on viđen. Gdje se vidi kako pliva. To su ključne stvari vezane za istragu”, kazao je Jurić potvrđujući da je razgovarao i sa roniocima.

“Onda su mi oni rekli da je njima ključna i najbitnija stvar gdje je netko viđen, jer su sami uvjeti za traženje u rijekama jako specifični i njima je jako bitno da se pretražuje teren, odnosno rijeka na mjestu gdje je zadnji put viđena osoba. To je ozbiljni misterij, možda i propust koji se treba razriješiti”, kaže.

‘Tijanin zakon’

Jurić koji od početka potrage za Matejem bez dlake na jeziku komentira ovu temu progovarajući o brojnim kontroverzama, s posebnim naglaskom na snimke koje su i prije policijskih konferencija za medije procurile u javnost. Jurić je inače srpskoj javnosti poznat kao otac djevojčice koja je 2014.godine oteta i ubijena, a nakon toga on osniva zakladu koja nosi njeno ime te potom počinje otvarati teme o nestalim osobama u Srbiji. Jurićeva kćerka Tijana oteta je i mučena, a zatim i ubijena u 15. godini života, a i ovaj slučaj baš poput Matejeva nestanka danima je punio stupce srpskih medija.

Da se cijela Srbija poistovjetila sa njenom sudbinom jasno je i iz toga što je ovaj slučaj potakao izglasavanje zakona o doživotnoj kazni zatvora za najteža kaznena djela koji se kolokvijalno naziva Tijaninim zakonom.

Uoči nestanka Tijana se vratila sa školskog izleta sa crnogorske obale te otišla u selo Bajmok gdje je izašla s prijateljima, s prijateljima je otišla na malonogometni turnir u zaseok Rata te ostala s njima tijekom te večeri. Oko ponoći se zaputila kući bake i djeda u društvu prijateljice i prijatelja, a onda na polovici puta shvatila da se mora vratiti kako bi prijatelju vratila posuđenu majicu. Premda je prijatelj predlagao da on vrati posuđenu majicu s kapuljačom, Tijana na to nije pristala. Rastali su se 200-tibnjak metara od kuće, a kasnije Tijanin otac vlastitom istragom uspjeva ući u trag svemu onome što se te kobne noći odvijalo.

Na putu prema Sportskom centru Rata Tijana je oko pola sata iza ponoći srela još nekoliko prijatelja koji su je pitali gdje se zaputila, a ona im tada odgovara da ide vratiti posuđenu majicu. Prelazi željezničku prugu i zemljanim putem nastavlja ići ka sportskom terenu gdje je dočekuje vlasnik majice. Kako prijatelj tada uviđa da Tijana ne dolazi kreće prema njoj, no Tijana je u tom trenutku već bila oteta. Pronađena je tek njena tenisica, a otac Jurić temeljem vlastite istrage dolazi do zaključka kako je od trenutka kada je ona posljednji puta viđena, do trenutka kada je pronađena njena tenisica prošlo maksimalno sedam minuta.

Policijski propusti

Nagađalo se da je tenisica ispala s njene noge u trenutku dok se otimala prilikom nasilnog uguravanja u auto. Te noći Tijanini su prijatelji neumorno nastojali stupiti s njom u kontakt, zvali su je na mobitel, slali joj poruke i pokušali doći do nje preko društvenih mreža, odgovor je izostao, a kroz dva sata gasi se njen mobitel. Iste te večeri mještani sela kreću s potragom u koju se ubrzo uključuje policija, žandarmerija, policijski helikopter i psi tragači pa i Tijanin otac koji se odmah po saznanju za ovaj slučaj vraća iz Belgije. Uviđa naknadno Jurić policijske propuste i o njima počinje otvoreno progovarati pa tako kazuje kako su policijski službenici pravodobnom intervencijom preko signala mobitela odmah mogli pronaći Tijanu da s telefon locirao po dojavi o nestanku.









Policija Tijanin mobitel locira tek u ponedjeljak dva kilometra od granice s Mađarskom, u potragu se uključuje i njihova policija, ali i Interpol te Europol. Dodirna točka između njenog i Matejevog nestanka svakako su brojne teorije koje su u to doba kružile javnim prostorom Srbije pa se tako spekuliralo da su je oteli migranti, govorilo se o kamatarima kojima je njen otac dugovao novce pa se spominjala i trgovina ljudima.

No, nakon 13 dana potrage srpska policija objavljuje da su uhitili Dragana Đurića, 34-godišnjeg mesara iz beogradskog Surčina kojega proglašavaju ubojicom nestale djevojčice. Tadašnji srpski ministar policije Nebojša Stefanović na konferenciji za medije potvrđuje kako je Đurić uhićen dan ranije u vlastitoj mesnici u kojoj je zatečen u posve prisebnom stanju te uz odsudstvo kajanja. I nakon uhićenja Đurić je odbacivao krivnju, no kako nije prošao na poligrafu, priznao je zastrašujući zločin srbijanskim istražiteljima.

Prema toj njegovoj verziji, vozeći pod utjecajem alkohola udario je djevojčicu, koja je potom počela glasno dozivati pomoć. On je udara po glavi u više navrata te ubacuje u vozilo i s njom odlazi u polje, gdje ju je pokušao silovati, a onda je i zadavio prijateljevom majicom, koju je te kobne noći Tijana nastojala vratiti prijatelju. Potom njeno beživotno tijelo vraća u vozilo i odvozi ga desetak kilometara od Sombora gdje ga je zakopao na divljem smetlištu udaljenom 20-ak kilometara od mjesta otmice.

Prema napisima medija iz Srbije prije no što ju je zakopao sablasni mesar zastao je u ‘lokalnoj birtiji’ u kojoj je nastavio piti. Prema pisanju Blica policijska istraga otkrila je kako Đurić djevojčicu nije udario autom, iako je poricao silovanje naknadno je priznao seksualno zlostavljanje, a Tužiteljstvo je utvrdilo da ju je pokušao silovati, a zatim je ubio kako bi prikrio pokušaj silovanja. Osuđen je na 55 godina zatvora, odnosno na 40 za teško ubojstvo te 12 za pokušaj silovanja, što je u konačnici rezultiralo maksimalnom kaznom od 40 godina zatvora.