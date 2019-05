TRAGEDIJA U MOSKVI: U stravičnom požaru aviona poginulo 13 osoba

Na aerodromu Šeremetjevo u Moskvi danas u popodnevnim satima zapalio se jedan od zrakoplova. Kako se doznaje, do požara je došlo nakon što zrakoplov nije uspio sletjeti iz drugog pokušaja.

Iako je prvotno bilo rečeno kako su svi putnici spašeni, svjetski mediji javljaju kako je u ovog tragediji život izgubilo 13-ero osoba, dok se broj ozlijeđenih još mora utvrditi.



Društvenim se mrežama šire stravične i mučne scene prisilnog slijetanja, iz kojih se vidi kada se avion točno zapalio.

Stewardess is among 13 killed as Russian Sukhoi Superjet passenger plane with 78 aboard crash lands and explodes in a fireball at Moscow’s main international airport

Passengers were seen fleeing from the Sukhoi Superjet at Sheremetyevo airport.#Russia pic.twitter.com/YsAFQ62FFh

— @WADIBIG (@wadibig) 5. svibnja 2019.