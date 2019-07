TKO SU DEČKI S KNEŽIJE? Dušan Miljuš progovorio o organiziranom kriminalu, ispovijest poznatog novinara

Autor: Dnevno

Gost Dnevnika u 18 sati bio je novinar Jutarnjeg lista i bivši glasnogovorinik ministra policije Ranka Ostojića, Dušan Miljuš, donosi N1

Upitan da komentira zaradu od preko 11 milijuna eura na krijumčarenju droge, Dušan Miljuš kazao je da je riječ o enormnoj svoti novca.

“Spominje se brojka od više od 15 tona prokrijumčarene marihuane iz Albanije, Crne Gore, preko BiH i Hrvatske. To pokazuje da tržište te vrste droge itekako funkcionira i postoji, postoji potražnja. Naravno, organizirani kriminal ima od toga velike koristi, a i sam profil ljudi koji su u ovoj akciji uhićeni dosad je evidentiran u nekoliko navrata zbog takvih kaznenih djela”, smatra Miljuš.

Novinari su ga upitali tko su to dečki s knežije?

“Najpoznatija osoba iz takozvane stare knežijske garde je Đorđe Vuletić. Kao bivši policajac radi ono što je nekad radio – prati, priprema, povezuje ljude, zna policijske metode. Ali iz priopćenja vidimo da radi i greške – u jednom slučaju je i sam shvatio da su ga snimile nadzorne kamere pa je obustavio neku od akcija”, kaže novinar i dodaje da to pokazuje da, koliko god se oni izvještili, kad policija ozbiljno odluči stati takvim skupinama na kraj – to može.

“Tu je i Tomislav Sabljo koji se vrlo brzo penjao u hijerarhiji. A penjao se zbog novca kojeg je stjecao i vrlo brzo je preskočio neke za koje se možda mislilo da su iznadnjega u tom lancu, a zapravo su bili nejgovi izvršitelji.”

Upravo je spomenuti Đurđe Vuletić sudjelovao u napadu na novinara Dušana Miljuša.

“Pravosudni epilog je bio taj da je tužiteljstvo nakon šest mjeseci odustalo od podizanja optužnice, smatrajući da nema dovoljno dokaza. To je bilo 2011. godine, krajem te godine su uhićeni u onoj poznatoj akciji Šok. Ima jedan zanimljiv detalj vezan uz moj slučaj, a vezan je uz premlaćivanje Josipa Galinca – imali ste automobil Đorđa Vuletića, snimljen nadzornim kamerama kod Učiteljske akademije i tamo je analitika odgovorila da ima 120 automobila Opel Astra tih kombinacija. Školski bi bilo da policija obavi razgovore sa svih 120 vlasnika jer samo jedan je mogao u to vrijeme biti tamo snimljen”, kazao je Miljuš o slučaju u kojem je on pretučen.

Također, komentirao je i to koliko je organizirani kriminal pustio pipke u državne institucije?

“Po svojoj definiciji organizirani kriminal uvlači ljude iz sustava. Ne želim generalizirati, radi se o pojedincima. U svakom sustavu ima pojedinaca koji prijeđu na drugu stranu zbog neke financijske koristi ili nekih osobnih razloga. Opet, ovaj slučaj pokazuje da, kada policija misli ozbiljno, da se i ljudima koji su s njihove strane zaglibili – može dokazati i stati na kraj. Nije ova akcija ad hoc izvedena, očito se tu radilo o nekim dugotrajnim mjerama praćenja, snimanja. Zašto je baš sad izvedeno – možemo iščitati iz priprema nekih premlaćivanja, nekih puno težih kaznenih djela. Netko je to jednostavno morao presjeći.”

Dotaknuo se i upletenosti Dinama.

“Činjenica je da pismo Dinama postoji. Ne znamo je li vodstvo Dinama, pa i Zdravko Mamić, navelo konkretna imena i tko to želi – pretpostavljam da je. Bez obzira na postupke protiv Zdravka Mamića i sve što mu se stavlja na teret i sudi, ako policija ima saznanja da netko priprema ubojstvo ili drugo kazeneno djelo na njegovu štetu, pa naravno da sve institucije i tijela kaznenog progona moraju to spriječiti. Mislim da u ovom slučaju ova ekipa koja je izvodila, da se ogradim – pod osnovama sumnje, paljevine automobila ljudima iz kluba, nisu imali nekih osobnih interesa, nego su to vjerojatno radili po nečijem nalogu.”

Na pitanje kako to da se nitko nije odupirao uhićenju, Miljuš kaže da su vrlo dobro znali da bi suprotstavljanje ili uporaba oružja dobila odlučan i efikasan odgovor.

“To se ne prepušta ‘običnim’ policajcima. Zato su ti ljudi obučeni. To druga strana vrlo dobro zna.”