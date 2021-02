TKO LAŽE? Otkriven razlog tinejdžerskog sukoba, ali ovi očevi imaju potpuno različite priče!

Autor: Dnevno

Već dva dana traje istraga koju vodi PU vukovarsko-srijemska a vezano za fizički sukob maloljetnih tinejdžera, koji se dogodio u nedjelju kasno navečer u Nuštru, a još uvijek nije poznat povod sukoba.

Naime, Jutarnjem listu se javio otac 14-godišnjaka iz Nuštra koji tvrdi da je njegov sin namamljen u jednu obiteljsku kuću u njihovu susjedstvu te kako ga je potom fizički napala skupina od šestorice dječaka iz susjednog sela Cerić, ali i otac jednog od napadača iz Cerića, s drugom verzijom događaja

Kako tvrdi, oko 22:30 sati njegov je sin primio poziv prijatelja koji ga je navodno trebao samo na pet minuta, no kako se sin nije vraćao, a bilo je kasno, otac je sjeo u automobil i krenuo prema kući sinova prijatelja.

Kad je došao pred kuću imao je što vidjeti. Njegov sin je ležao na tlu, dok su ga mlatila šestorica. Izletio je iz automobila, a oni su se tada razbježali. Svi, osim dvojice, no otac je ulovio kaže jednog od njih.

Tvrdi kako je prijatelj koji ga je pozvao kao i susjed to učinio pod prijetnjom batinama od iste skupine.









Sin mu je navodno poslije ispričao i da su ga prvo ubacili u kuću tog prijatelja i tamo tukli, a onda im je uspio na trenutak pobjeći, no sustigli su ga ispred kuće i nastavili mlatiti.

Kako bi riješili probleme, otac je sina jednog, navodno političkog moćnika iz tog kraja, odvezao ocu kako bi riješili problem njihovih sinova, koji su se navodno sukobili zbog djevojke.

No, kad su došli do kuće, čovjek ga je već čekao pred njom i umjesto konstruktivnog razgovora, muškarac ga je optužio da mu je oteo sina, te kako će otići po sjekiru i zatući ga.









Kako se situacija nije smirivala, otac pretučenog mladića, otišao je na policiju prijaviti cijeli slučaj.

Otac dječaka iz Cerića ima potpuno drugačiju priču

Kazao je kako je njegov sin žrtva otmice i premlaćivanja, iako je potvrdio da su se njegov sin i tinejdžer iz Nušta fizički sukobili.

Otac iz Cerića tako tvrdi, da kad se razbježala prva skupina napadača da su otac i sin iz Nuštra napali njegova sina, tinejdžera iz Nuštra, no to nije bilo sve što je ispričao.









“Taj čovjek ima 120 kilograma, a moj sin 50. Onda su ga na silu ugurali u auto i tamo su ga cijelo vrijeme mlatili da se dijete od straha i bolova pomokrilo, a onda je taj čovjek nazvao nekoga na telefon i kazao mu da mu donese pušku da mi ubije sina. Možete misliti kako se dijete osjećalo i što mu je prolazilo kroz glavu. Prijetio mu je da će mu kuću zapaliti, spominjao majku… Ma, užas!”, ispričao je između ostalog otac dječaka iz Cerića.

” No, bojim se da su duševne ozljede puno teže i ne znam kako će one zacijeliti. Samo tražim pravdu za svog sina i da se to više nikada nikome ne dogodi” rekao nam je otac dječaka iz Cerića.

PU vukovarsko-srijemske o samom bi događaju trebala iznijeti više informacija u srijedu.