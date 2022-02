STRUČNJAKINJA OTKRILA SVOJE SUMNJE O MATEJU! Hoće li Nenad demantirati analizu profesionalke? ‘To bi moglo objasniti precizno tračanje’

Autor: D.V

Više od mjesec dana prošlo je od nestanka mladog Splićanina Mateja Periša u Beogradu, a unatoč intenzivnoj suradnji srpske i hrvatske policije, 27-godišnjak još uvijek nije pronađen. U ponedjeljak je na Pink TV-u novinar crne kronike Mladen Mijatović rekao kako je mladićevo društvo iznajmilo kombi u Zagrebu, gdje su također kupili određenu količinu sintetičke droge ‘spid’ te se pretpostavlja kako su je konzumirali prije odlaska u klub. No, upozorio je srbijanski novinar, nije poznato tko je sve vukao drogu kobne večeri.

Teoriju o konzumaciji droge i alkohola prokomentirala je i doktorica Svetlana Vučetić Arsić iz Specijalne bolnice za liječenje bolesti ovisnosti u Beogradu koja je odmah odbacila spekulacije o tome da je Periš bio pijan.

“Čovjek koji je ozbiljno pijan, kako se nagađa, nije mogao toliko trčati. Trebalo je zaustaviti ili smanjiti djelovanje alkohola jer ima vrlo preciznu motoričku aktivnost. To je mogao učiniti netko tko je bio na nečemu što ga je podiglo, ubrzalo i stimuliralo, a alkohol nije takav. Moguće je da je on uzeo amfetamin neposredno pred izlazak iz kluba, jer on djeluje tek nakon nekoliko minuta. To bi, možda, moglo objasniti precizno trčanje, u majici kratkih rukava, jer je vjerojatno podigao temperaturu na neki način, pa mu je bilo toplo”, pojasnila je za Objektiv.

Dodala je i kako je jedini način da se dokaže da je netko konzumirao drogu testiranjem krvi ili urina.

“Činjenica je da ljudi na ‘spidu’, koji spada u grupu amfetamina, ispoljavaju neadekvatno ponašanje, koje je čudno za njihovu okolinu i koje za njih nije tipično”, zaključila je doktorica Vučetić Arsić.

O najnovijim glasinama jučer se oglasio i Nenad Periš, kojeg zanima tko je policiji rekao za konzumaciju amfetamina.

“U Beogradu sam od prvog dana. Nitko od njegovih prijatelja nije mi spomenuo da su zastajali da bi kupili drogu. Sve mi ovo djeluje kao film”, kazao je Matejev otac koji i dalje nema namjeru napustiti Beograd.

“Po svemu sudeći, moj sin je kriv što je nestao. Opet ponavljam mene samo istina zanima ma kakva ona bila”, zaključuje Periš za Telegraf.