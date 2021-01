STRAVIČNA UBOJSTVA KOJA LEDE KRV U ŽILAMA: Ovo su neki od monstruoznih zločina koji su potresli hrvatsku javnost!

Autor: T.Š.

Niz stravičnih zločina potresao je Hrvatsku prošle godine, a crni niz nastavio se i ove godine.

Građani se još nisu oporavili od trostrukog ubojstva u Splitu koje je počinio Filip Zavadlav, zatim dramatičnog propucavanja policajca na Markovu trgu…Noćne more mnogima izaziva pokušaj ubojstva bombom HEP-ovih djelatnika u Pakracu, monstruma s Paga koji je pobacao četvero djece u Novalik s balkona, a nakon današnjeg dana, mnogi će teško zaspati.

Prisjetili smo se nekih od najšokantniji zločina i najgorih zločinaca koji su počinjeni u Hrvatskoj.

ČEKIĆEM ZATUKAO OCA, PIŠTOLJEM UBIO DVOMJESEČNOG NEĆAKA

Među najstravičnijim obiteljskim zločinima počinjenim u Hrvatskoj svakako je peterostruko ubojstvo u studenome 2007. godine u Puli kada je 46-godišnji Damir Voškion u obiteljskoj kući u četvrti Vidikovac čekićem zatukao oca Renata (70), a hicima iz pištolja Crvena zastava smaknuo brata Deana (40), šogoricu Natašu (36) i nećake: sedmogodišnju Karlu i dvomjesečnog Maura.









Nakon što je te večeri ubio petero ljudi, Voškion je sam došao u policiju i prijavio zločin. Obitelj je pak optužio da ga je trovala. Duševno je bolestan i neubrojiv te je njegovo prisilno liječenje, uz medicinske i sigurnosne uvjete, nužno.

PROGNANIK IZ GLINE USMRTIO BELJAKA, SUPRUGU I DVOJICU SINOVA

Glinjani Branko Starčević ubio je četvero ljudi 1992. godine u Samoboru. Prognanik iz ratom zahvaćene Gline automatskim pištoljem s prigušivačem usmrtio je Damira Beljaka, njegovu suprugu Anicu i dvojicu sinova u dobi od deset i četiri godine. Pod svoj ga je krov u Samoboru primio Juraj Beljak. Ne samo primio, nego ga i upoznao sa sinom Damirom. Valjda je sama zla sudbina htjela da upravo otac upozna krvnika sa žrtvom.









Nije mogao ni slutiti da će simpatični, skromni prognanik iz koristoljublja smaknuti njegovog sina, suprugu mu Anicu i dvojicu njihovih sinčića. No to nije jedina bizarna okolnost. Starčević je Beljakove izrešetao mecima koje mu je prodao nitko drugi nego Damir – glava zlosretne obitelji.

ZABIO MU KATANU U LEĐA ZBOG DROGE I NOVCA

Ivan Dvorski, je kao 21-godišnjak s dvojicom prijatelja upao u stan Riječanina Đanija Vukoše (42), vjerujući da on ima mnogo novca i droge. Noću 13. ožujka 2007. godine, između 2 i 3 sata ujutro, došli su u neboder na Vežici, u kojem je na 12. katu živio Vukoša. Udarcem nogom razvalili su ulazna vrata, upali u stan, te u sobi na krevetu zatekli Đanija Vukošu i njegovu nevjenčanu suprugu Mirjam (21).

Prijeteći pištoljem, napadači su tražili novac i drogu. Kako su prijetnje bile sve strašnije, Mirjam je iz druge sobe donijela 3.000 kuna i 150 eura. Đani, koji se malo pribrao, pokušao je spriječiti odnošenje novca, ali je najprije uboden u leđa katanom, vrstom japanskog mača. Potom je Đani bezdušno usmrćen hicem u srce i glavu.









DVOIPOLGODIŠNJU KĆERKICU UBILA PSIHOFARMACIMA

S kaznom od 37 godina zatvora koju joj je izrekao riječki Županijski sud, Riječanka Zrinka Babić prva je žena po veličini kazne, jer je na grozomoran način u listopadu 2013. godine u stanu na Turniću usmrtila svoju dvoipolgodišnju kćerkicu, dajući joj tablete više psihofarmaka, pa je utopila u kadi. Vrhovni sud joj je kasnije smanjio kaznu na 25 godina.

ZAPALIO ŽIVU SUPRUGU NA VRHU UČKE

Valter Vičević je pravomoćno osuđen na 34 godine zatvora, zbog što je svoju suprugu onesposobio za otpor, strpao je u auto i s Krka je prevezao na vrh Učke, gdje ju je još živu zapalio u autu. Pokušao je inscenirati da se radi o prometnoj nesreći, gurnuvši vozilo sa ceste. S Učke je pobjegao u drugom autu, ostavljenom dan ranije kod restorana na vrhu Učke, te si pokušao izgraditi alibi, ali su ga odali neki detalji. Optužba je na procesu naglašavala da se u pozadini zločina nalazi koristoljublje, polica životnog osiguranja Valterove supruge Nele.

NAJPOZNATIJI SERIJSKI UBOJICA

U siječnju 1998. godine Srđan Mlađan ubio je 16-godišnju Elizabetu Šubić s četiri hica u leđa nakon što ju je pitao: “Vjeruješ li u Sotonu?”. Nakon mjesec dana, također bez razloga, ubio je svog susjeda Petra Jančića. Prva dva ubojstva otkrivena su nakon Mlađanove pljačke banke. U veljači 2002. dobio je nagradni izlazak iz zatvora nakon kojeg se uputio u Zagreb, unajmio stan, nabavio pištolj i opljačkao banku.

Policajac Milenko Vranjković King trebao ga je privesti, a nakon susreta u prizemlju zgrade kada je policajac od njega zatražio osobnu, Mlađan ga je usmrtio s tri metka i oduzeo mu službeni pištolj. Nakon što je pobjegao nekoliko ulica dalje na Ravnicama je utrčao u obiteljsku kuću i članove obitelji držao kao taoce. Talačka kriza trajala je pet sati. Predao se i u zatvoru ostaje do 2025. godine.

KRVAVI POHOD GENERAL-BOJNIKA

U ožujku 2008. godine Zagorjem je u krvavi pohod krenuo general-bojnik Ivan Korade. Ubio je petero ljudi, a zatim si je oduzeo život u rodnoj Velikoj Veterničkoj. Prvo se u svojoj vikendici posvađao i potukao s Davorom Petrišem nakon čega ga je ubio. Zatim je likvidirao 64-godišnjeg Franju Kosa. Sat vremena poslije u kući u Velikoj Veterničkoj ubio je Ciliku Hudić, a 15-godišnjem dječaku prislonio je pištolj ispod brade i opalio. Za Koradeom je pokrenuta policijska potjera, a kada je, opkoljen, iz vikendice je zapucao na policiju i ubio Marija Kusanića, pripadnika MUP-ovih Kobri. Na kraju se ubio.

UZEO KALAŠNJIKOV I IZREŠETAO IH USRED SPLITA

Te subote 11. siječnja 2020. godine 25-godišnji je splitski pomorac Filip Zavadlav uzeo “kalašnjikov” i njime, ispalivši 37 metaka ubio trojicu mladića – Marina Bobana (24), Marina Ožića Paića (25) i Juricu Torlaka (38).

Točan motiv njegovog čina, kojeg su poslije mnogi ushićeno opravdavali u anonimnosti društvenih mreža kao dokaz da stvari treba uzeti u svoje ruke jer sustav ne funkcionira, još uvijek se ne zna jer Zavdlav još nije “progovorio”, no zna se da je primao prijetnje i da je bio napadnut par mjeseci prije ubilačkog pohoda, no taj se događaj zasad nije povezao s ubijenima.

Govorilo se, a to je postala i službena verzija, da su trojica mladića ubijena jer su prodavali drogu Filipovom mlađem bratu Stanislavu te da je to bila reakcija na utjerivanje duga, no obitelji pokojnih smatraju da su ubijeni greškom. Zavadlav je nakon četverosatne policijske potrage opsade grada uhićen iste večeri i to nakon što se sam predao u jednom lokalu u blizini PU Splitsko-dalmatinske.

Suđenje koje vodi sudsko vijeće pod predsjedanjem sutkinje Višnje Strinić primaklo se samom kraju.

MAJKA IZ PAKLA, UGUŠILA SINČIĆA JASTUKOM I BACILA U MORE

U veljači 2020. godine Vrhovni sud je potvrdio svoju drugostupanjsku presudu prema kojoj je Chiara Pašić, koja je u svibnju 2017. u Puli ubila svojeg trogodišnjeg sina, osuđena na 33 godine zatvora te na tu presudu više nema pravo žalbe.

Chiara Pašić je osuđena jer je 23. svibnja 2017. između 19,15 i 20,35 sati u stanu u Akvilejskom prilazu zajedno i prema dogovoru s maloljetnicom počinila teško ubojstvo. Dok je njezin sin Denis Pašić ležao u sobi na krevetu s licem okrenutim prema stropu, maloljetnica mu je stavila jastuk na lice, dok mu je majka pridržavala noge. Kako je dijete još davalo znakove života, Chiara Pašić je sjela na jastuk na lice djeteta dok mu je maloljetnica pridržavala noge. Potom su ona i maloljetnica odnijele dječakovo tijelo na područje bivše vojarne Katarina na Valelungi gdje je Chiara Pašić bacila tijelo dječaka u more.