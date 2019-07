Strašan slučaj iz Splita! Majka sa splitskog područja optužena za seksualno iskorištavanje maloljetnog sina

Autor: Dnevno

Šokantna priča dolazi iz Splita!

Naime zbog seksualnoga zlostavljanja maloljetnog sina podignuta je optužnica protiv 46-godišnje majke sa šireg područja Splita. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je tereti da je počinila spolni odnošaj s djetetom tijekom 2007. i 2008. godine i spolnu zlouporabu djeteta starijeg od 15 godina tijekom proljeća i ljeta 2018. godine u stanu na području Županije splitsko-dalmatinske.

Optužena 46-ogodišnjakinja bila je privedena dva puta i to u rujnu prošle i u veljači ove godine. Nad njom je na snazi zabrana približavanja i kontaktiranja sa sinom koji je u međuvremenu postao punoljetan i više ne živi s njom. Majka je prvi put privedena pod sumnjom za spolni odnošaj s maloljetnim sinom rođenim 2000. godine tijekom 2017. do ljeta 2018. godine. U svojoj obrani je kazala kako sin laže jer ga je na to nagovorio otac s kojim je razvedena. Tada je nad njom određen istražni zatvor u kojem je provela 50 dana nakon čega je zamijenjen mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa sinom, prenosi Slobodna Dalmacija

Tijekom prikupljanja svih dokaza došlo se i do novih saznanja vezanih uz ovaj grozan slučaj. Sve je rezultiralo drugim privođenjem zbog još jednog kaznenog djela na štetu sina: spolna obljuba djeteta mlađeg od 15 godina. Majka se sumnjičila da je sina seksualno zlostavljala i tijekom 2007. i 2008. godine što ona također negirala. Po okončanju istrage podignuta je optužnica protiv razvratne majke.