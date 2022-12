STIGLA JE PRESUDA ZA UBOJSTVO DRAGOG PROFESORA NINE! Mladi Varaždinci ga zvjerski mlatili jer je prijavio kršenje mjera: Mučili su ga dok se nije prestao micati

Autor: Dnevno.hr

Ivor Vujasinović, Asja Gorski, Ivan Gorski i Dominik Žnidarić proglašeni su danas na Županijskom sudu u Varaždinu krivima za nanošenje teških ozljeda Nini Čengiću, od kojih je kasnije preminuo.

Ivor Vujasinović dobio je tri godine zatvora, Asja Gorski dvije godine i šest mjeseci zatvora, Ivan Gorski dvije godine zatvora te Dominik Žnidarić jednu godinu i osam mjeseci zatvora.

Iako ih je Županijsko državno odvjetništvo prvotno teretilo za počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva, prošlog je mjeseca ŽDO promijenio optužnicu pa su optuženi terećeni za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti. Prema Kaznenom zakonu, kazna je za to kazneno djelo od tri do 15 godina, no moguća je i kazna manja od minimalne zakonski propisane, ako za to postoje uvjeti.





Čeka se pravomoćna presuda

Nino Čengić preminuo je u varaždinskoj bolnici 30. svibnja 2021. godine, dan nakon incidenta ispred prostorija udruge Kulturana. Za kobne ozlijede optuženi su Ivor Vujasinović, Dominik Žnidarić, Asja Gorski i Ivan Gorski.

Optužnica je podignuta 25. studenog, a prvostupanjski kazneni postupak, koji je danas okončan, počeo je 15. veljače 2022. godine. U kaznu će se okrivljenicima ubrojati i vrijeme koje su proveli u istražnom zatvoru. Do pravomoćnosti presude, Ivor Vujasinović, Asja Gorski, Ivan Gorski i Dominik Žnidarić branit će se sa slobode, piše Varaždinski.net.

Čengić prijavio kršenje mjera, izudarali ga na cesti

Podsjetimo, tragičan događaj zbio se 29. svibnja prošle godine oko četiri sata ujutro ispred varaždinskog kluba Kulturana. Profesor Čengić je nazvao policiju i prijavio kršenje epidemioloških mjera, no policija po dolasku nije uspjela ući u klub. Nakon što su se policijski službenici udaljili, Ivor Vujasinović (29) udarcem šakom u glavu oborio je Čengića na tlo, tvrdi državno odvjetništvo, nakon čega ga je nastavio udarati rukama, nogama i drvenom palicom.

U tome su mu se, stoji u optužnici, pridružili Asja Gorski (24), Ivan Gorski (20) i Dominik Žnidarić (25), koji su Čengiću zadali brojne udarce rukama i nogama po glavi i tijelu i udarali ga sve dok se nije prestao micati.

Čengić je zadobio prijelom sljepoočne kosti i razdor vena s krvarenjem u mozgu te je od tih ozljeda preminuo 30. svibnja. Tužiteljstvo je navelo da se to dogodilo uslijed primljenih udaraca, no danas je sudski vještak precizirao da ni jedan pojedinačni udarac nije bio smrtonosan, kao ni svi udarci zajedno, već da je za Čengića koban bio udarac glavom o pod pri padu.