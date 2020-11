Starica iz Bjelovara optužena za prijetnje: Slala je gadne poruke bivšem dečku svoje kćeri!

Autor: S.V.

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podiglo je optužnicu protiv 73-godišnje hrvatske državljanke zbog počinjenja kaznenog djela protupravne naplate u pokušaju, doznaje Regionalni portal Bjelovar.live.

Zaprijetila mu ozljeđivanjem

Okrivljenoj 73-godišnjakinji se stavlja na teret da je 17. lipnja 2020. godine u 10,09 sati u Bjelovaru, u namjeri da od jednog muškarca naplati dug koji duguje svojoj bivšoj izvanbračnoj supruzi, oštećeniku na njegov mobilni uređaj poslala SMS poruku u kojoj ga vrijeđa te mu navodi da ako ne plati dug od oko 100 tisuća kuna, da će doći s kolegom i ozlijediti ga!

Muškarac sve prijavio policiji

Tereti ju se i da mu je potom poslala SMS poruke kako će mu dati kuću na ovrhu i da će doći do njega jer zna gdje stanuje, no do isplate novca nije došlo jer je oštećenik sve prijavio policiji.