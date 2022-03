SREO JE OVU ŽENU I POČELI SU PLAKATI! Neutješni Nenad teško se nosi s povratkom u Split: ‘To je neki drugi čovjek’

Autor: D.V

Prošli su tjedni od nestanka Mateja Periša, a otac 27-godišnjaka Nenad, iako nije pronašao sina, odlučio se vratiti u Split i nastaviti sa životom.

“Morao sam se vratiti doma. Tu mi je obitelji, kćeri… Morao sam se vratiti da bih pokušao nastaviti s onim životom koji je nekada vodio Nenad Periš. Samo, to više nikad neće biti isti Nenad Periš, to je neki drugi čovjek. Moje srce je ostalo s mojim sinom, u Beogradu, u koji ću se vratiti kako bih nastavio tražiti moga Mateja”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju neutješni otac.

Nenad je po dolasku u grad podno Marjana navratio na posao, a cijelo je jutro proveo s kolegama i direktoricom dr. Željkom Karin.

“Suze su navirale i njima i meni. Sve moje kolege sa mnom prolaze ove teške trenutke, kao i veliki broj ljudi koje uopće ne poznajem. Evo, i danas dok sam hodao do Higijenskog, svi gledaju u mene. Prepoznaju me, a ja ih pozdravljam klimanjem glavom, kao što sam radio i ljudima u Beogradu. Neki me zaustavljaju i daju mi podršku da ustrajem u traženju Mateja i kažu mi kako suosjećaju sa svima nama. Ta mi podrška ljudi daje snagu da izdržim. Morao sam se vratiti u Split jer u Beogradu više nisam mogao izdržati tu neizvjesnost. Ali, vratit ću se u Beograd da pronađem mog Mateja”, poručio je Periš.

“U kontaktu sam sa srbijanskom policijom, koja je, moram još jednom istaknuti obavila veliki posao više nego profesionalno. Učinili su sve ne bi li pronašli Mateja, ali nažalost za sada nemamo nikakve nove informacije”, zaključio je Nenad za Slobodnu Dalmaciju.