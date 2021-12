‘SRBI S LANIŠTA’ HTJELI DIĆI U ZRAK I ELITNOG MUP-ovca?! Policija reaktivirala istragu eksplozije Mercedesa u Dugavama zbog ‘paklenog stroja’

Autor: L.B.

Mercedes pod kojim je u ranim jutarnjim satima u kolovozu 2019. u zagrebačkim Dugavama eksplodirao improvizirani ‘pakleni stroj’, koristio je djelatnik elitnoga MUP-ovoga Ureda za posebne poslove sigurnosti (UPPS).

Iako je vlasnik vozila, kako je policija tada priopćila, bila 58-godišnja hrvatska državljanka, susjedi i izvori bliski policiji su potvrdili kako ga je vozio uglavnom njezin sin, 30-godišnji policajac iz odjela za zaštitu VIP osoba i objekata.

Zbog toga su istražitelji došli do zaključka kako je upravo 30-godišnji policajac bio meta napada.

Policija ponovno aktivno radi na slučaju

Međutim, po novom, policijski istražitelji povezuju eksploziju Mercedesa s nedavno uhićenom skupinom ‘Srbi s Laništa’, osumnjičenom da su postavili razornu bombu pred stanom obitelji USKOK-ova optuženika Tomislava Sučića na Laništu.

Osim toga, planirali su eksplozivom napasti obitelj Sučićeva suoptuženika Tomislava Sablje.

No, slučaj eksplozije bombe pod Mercedesom na Vijencu Frane Gotovca u Dugavama do danas nije riješen, no nakon nedavnih uhićenja Viktora Milakovića i Lea Zdenjaka koje USKOK sumnjiči za podmetanje eksplozivne naprave u zgradi na Laništu te još dva planirana atentata na rivale u krim-miljeu, kao i organiziranje u kriminalnu skupinu, poznatu kao ‘Srbi’, policijski su istražitelji povezali ove događaje, doznaje Jutarnji.

No, iako slučaj nije riješen već više od dvije godine, policija na njemu ponovno aktivno radi.

Eksplozija s Laništa neodoljivo podsjeća na eksploziju Mercedesa

Podsjetimo, u eksploziji bombe pod Mercedesom, istražitelji su došli do zaključka kako je počinitelj osoba vična eksplozivima. Naime, radilo se o improviziranoj bombi, koja se sastojala od oko pola kilograma vojnog eksploziva TNT-a, najvjerojatnije aktiviranog ili sporogorećim štapinom, ili pak daljinskim upravljačem.









Očigledno ne slučajnost, eksplozija na Laništu izvedena je na vrlo sličan način. Naime, ispred ulaznih vrata stana u kojem se nalazila Sučićeva obitelj, kako tvrde iz policije, Jan A. je skinuo ruksak u kojem je bilo pola kilograma TNT-a, koji je potom upalio sporogorećim štapinom i udaljio se. U eksploziji pukom srećom nije bilo poginulih.

Međutim, Sučićeva je izvanbračna supruga lakše ozlijeđena, a do težih posljedica za nju i djecu nije došlo jer se, nakon što je čula zvuk sagorijevanja štapina ispred ulaznih vrata stana, udaljila od ulaznih vrata i sklonila u kuhinju, dok su se djeca nalazila u drugoj sobi.

Nabavio pet kilograma TNT-a

Šteta koja je na zgradi nastala procijenjena je na 1,1 milijuna kuna.

Podsjetimo, sve je krenulo jer su se Zdenjak i njegov kum Milaković dogovorili da će se Sučiću za njegove napade i za ponižavanje Zdenjaka dok su bili u Remetincu osvetiti ubojstvom njegove izvanbračne supruge i njihovo dvoje djece. Planirali su ih dići u zrak.









Milaković je od Damira M. u travnju 2021. nabavio pet kilograma TNT-a, a Zdenjak je na zasad neutvrđeni način pribavio šifru ulaznih vrata stambene zgrade na Laništu u kojoj živi Sučićeva obitelj. Nakon što su izvidili u kojem stanu živi Sučićeva obitelj, Jan A. je 30. svibnja 2021. oko 2.20 sati biciklom došao na adresu.