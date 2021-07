SRAMOTNO! USKOK PODIGAO OPTUŽNICE PROTIV POLICAJACA: Imali su posao iz snova, ali nije im bilo dosta!

Autor: Daniel Radman

Protiv trojice policajaca USKOK je podigao optužnicu zbog zlouporabe položaja i ovlasti te primanja mita, a uz njih će se na klupi Županijskog suda u Osijeku naći još dvije osobe koje se sumnjiči za davanje mita.

Iza ove protokolarne vijesti krije se zanimljiva priča, naime trojica policajaca – kako je pokazala istraga – naplaćivali su daleko veće kazne nego što su bile propisane i potom razliku novaca zadržavali za sebe.

Inače, bili su zaposlenici policijske postaje Slavonski Brod, a radili su posao koji mnogi priželjkuju: jurili su u presretačima na autocesti.

Kazne naplatili mobitelima

No, ovaj posao im očito nije bio dovoljan pa su odlučili nešto zaraditi i sa strane. Tako su prema potvrđenoj optužnici tijekom osam mjeseci, od 6. ožujka 2019. do siječnja 2020., obmanjivali one koji su prekoračili brzinu da su kazne daleko više od propisanih. Onda bi kazne naplaćivali u višim iznosima i potom zadržali razliku između naplaćenog i onog što je iskazano u evidencijama.

A preostala dvojica koja će se naći na optuženičkoj klupi ljudi su koji su na autoputu prekoračili brzinu, no oni su umjesto visoke kazne, dvojici policajaca – koji sada imaju status prvookrivljenog i drugookrivljenog – ponudili mito u vidu mobitela. Ovi su to i prihvatili.

Doduše, vozači su nešto uplatili u proračun, po 250 kuna svaki. No, nakon dogovora korupmirani policajci otišli su u trgovinu u Slavonski Brod i podigli obećane uređaje.