SNIMAO VLASTITU LUDOST! ‘Majstor’ divljao po pješačkom mostu, u autu treštao narodnjak ‘jednom se živi’!

Izgleda kako je zadarski gradski most privlačan divljacima koji se ne ustručavaju dovoditi u opasnost pješake kojima je taj most i namijenjen.

Tako je 29-godišnji vozač ‘genijalac’ s prometnice mrtav-hladan, na nagovor svojih briljantnih suputnika, skrenuo na most i, uz treštanje narodnjaka i urlikanje svih zajedno u autu, prevezao se na suprotnu stranu.

A da njihova genijalnost nema granica, pokazuje i činjenica kako su snimku kršenja Zakona i ugrožavanja života pješaka, objavili na Facebook stranici “Prometne zgode i nezgode”.

Prolazak kroz crveno i vožnja pješačkim mostom Jučer smo objavili snimku Golfa u Zadru kako prolazi kroz crveno pa vozi pješačkim mostom (može se naći u komentaru).Evo kako je to izgledalo iznutra…P.S. vozač je kažnjen, a Golf poslan na izvanredni tehnički pregled Gepostet von Prometne zgode i nezgode am Mittwoch, 27. Mai 2020

I tako se na snimci čuje kako suvozač vozaču savjetuje vožnju preko mosta budući da je na cesti bila gužva.

“Ajde, ajde, ja ću vozit”, kazao je suvozač no vozač je takvu obijesnu ideju prvo nevoljko odbio uz riječi “nemoj me zaj**avat”. Uskoro su ipak prešli preko mosta i sve uz smijeh i snimili. No, policiji nisu mogli pobjeći.

“U nedjelju u 20,11 sati u Zadru, 29-godišnji vozač je upravljajući Volkswagen Golfom suprotno postavljenim prometnim znakovima, vozilom prešao preko gradskog mosta, krećući se s južne na sjevernu stranu te se potom udaljio.

Vozač je sankcioniran zbog prekršaja iz članka 12. stavka četiri, odnosno vožnje suprotno prometnom znaku i članka 59. stavka jedan, prolazak kroz crveno svjetlo. Vozilo je uz to, zbog sumnje u tehničku neispravnost privremeno isključeno iz prometa te će biti upućeno na izvanredni tehnički pregled”, kažu zadarski policajci.

Inače, zadarski gradski most je isključivo pješački most preko kojeg je vožnja strogo zabranjena.