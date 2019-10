SMRTNA KAZNA UBOJICAMA Monstrumi koji su zapalili i sesksualno zlostavljali tinejdžericu osuđeni na smrtnu kaznu!

Autor: Dnevno

Sud u Bangladešu osudio je na smrtnu kaznu 16 osoba zbog ubojstva devetnaetogodišnje Nusrat Jahan Rafi. Djevojku su u travnju ove godine polili benzinom i zapalili na krovu škole. To se dogodilo nakon što je ona prijavila ravnatelja za seksualno zlostavljanje. Među osuđenima za ubojstvo je i ravnatelj Siraj Ud Doula kojeg terete da je, dok je bio u zatvoru, naredio ubojstvo djevojke. Osudili su i dvije kolegice iz razreda ubijene, tri nastavnika te dva lokalna političara.

Ravnatelj je tada pozvao tinejdžericu u svoj ured 27. ožujka 2019. Počeo ju je dirati po intimnim dijelovima tijela. Tinejdžerica je pobjegla i prijavila ga policiji. Ravnatelja su uhitili, a on je svojim suradnicima, koji su mu došli u posjet u zatvor rekao da trebaju zastrašiti djevojku i njezinu obitelj. No, nakon što im to nije uspjelo, naredio im je da ju ubiju ako je potrebno.

Djevojku je na krov namamila kolegica, koja joj je rekla da ondje tuku njezinu prijateljicu. Kada je stigla na krov, opkolila ju je skupina ljudi. Rekli su joj da potpiše bijeli papir, a kada je odbila, polili su ju kerozinom i zapalili. Mislili su sve prikazati kao samoubojstvo. Međutim, teško ozlijeđena djevojka poživjela je još nekoliko dana i dala je policiji iskaz. Umrla je 10. travnja 2019., piše BBC.