SKOČIO JE KAO MAČKETINA! Premlatio djevojku u Bedekovčini, svjedok urlao: ‘Kaj to radiš, jesi poludio?’

Autor: L.B.

Djevojka iz Bedekovčine u Hrvatskom Zagorju premlaćena je u srijedu oko 9.40 na parkingu mjesnog Doma zdravlja.

Međutim, napad je prekinuo liječnik iz Doma zdravlja, no do dolaska policije par je nestao.

“On je punom snagom i šakama udarao po djevojci. Njega sam uhvatio za jaknu i izvukao van. Zaurlao sam: ‘Kaj to radiš, jesi poludio’, on mi je na to odgovorio: ‘Naljutila me, jako me naljutila’. Bio je izvan sebe. Kolegice su odmah pozvale policiju”, ispričao je liječnik.

Imali su zaštitarske uniforme

“Čuli smo škripanje guma, onda je naglo skrenuo prema našem parkingu i zakočio. Podignuo je ručnu i skočio na zadnje sjedalo. Mislili smo da je nekome loše, da je oživljava, a onda smo vidjeli da mlatara šakama i rukama” , rekao je doktor za 24sata.

On je još dodao i da napadač nije imao više od 25-26 godina te je bio sitnije građe. Oboje su, kako kaže, imali neke zaštitarske uniforme.

Naglasio je i kako su se ljudi bojali da nema pištolj uz sebe.

‘Bio je bijesan, mislili smo da ima pištolj’

“Nitko od kolega ih nije poznavao, zapisali smo registracijske oznake. Bojali smo ga se uhvatiti, bio je bijesan, mislili smo da ima pištolj. Izudarana djevojka je u autu sjedila mirno, on je potom poput munje uletio u auto i velikom brzinom otišao prema centru”, dodao je liječnik.

Iz policije su poručili kako po dolasku na mjesto događaja nisu nikoga zatekli, dok se trenutačno utvrđuju okolnosti događaja. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.