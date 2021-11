‘SILOVAO MI KĆI NAKON ŠTO SMO SJEKLI KOLAČ’ Otac bolesne djevojke: To mi je rođak, zaklao bih ga pred gostima da sam znao što smjera

Autor: Daniel Radman

Zastrašujuća priča danima već kruži Srbijom. Naime, mediji pišu o slučaju silovanja 29-godišnjakinje s posebnim potrebama koju je u blizni mjesta Despotovac svirepo iskoristio njezin 69-godišnji rođak. A sve se dogodilo poslije obiteljske slave.

“Bio mi je te večeri gost u kući, sjekli smo kolač, ništa nisam slutio iako smo svi znali da je on ranije robijao zbog silovanja… Poslije slavske večere, oko ponoći, on se ponudio da odveze moju kći i njezinog djevera kući u selo kod Žagubice, gdje žive. Moj sin Miloš je tada vidio da je rođak u centru sela izbacio kćerinog djevera iz svog pasata i skrenuo na drugu stranu”, ispričao je novinarima u dahu prestravljeni Milan, otac 29-godišnjakinje.

“Nazvao me je i ispričao mi to, tek tad sam shvatio da će napasti kći! Odmah smo krenuli u potjeru za njim, ali nismo ga našli. Tek sutradan ga je uhitila policija… Taj monstrum, kao da me je nožem ubo u srce kada je nasrnuo na moju kći. Zaklao bih ga pred svima na slavi da sam znao što smjera!”, dodao je ljutito.

Odvezao ju je između crkve i groblja

Novinarima je i 29-godišnjakinja, koja zbog teškoća u razvoju otežano priča, prenijela svoje tragično iskustvo.

“Kad smo ostali sami u autu, on je zaključao sva vrata i odvezao me do nekog dvorišta između crkve i groblja… Navalio je na mene… Svukao me golu i učinio mi to… Poslije me odvezao do sela gdje živim s mužem i izbacio me iz kola. Požalila sam se odmah baki od mog muža, a ona je pozvala mog oca i policiju “, rekla je izmučena djevojka.

Ipak, uža obitelj osumnjičenog tvrdi da on nije kriv, iako mediji naglašavaju kako je već dvaput osuđen zbog silovanja dvije starice.

“Točno je da je moj muž ranije griješio, ali sada ne znam li je stvarno silovao tu ženu ili je ona to izmislila“, ispričala je njegova supruga Zorica kojoj je podršku dala i snaha.

Osumnjičeni je od petkau pritvoru, određeno mu je zadržavanje od 24 sata, a sumnjiči ga se za kazneno djelo obljube nad nemoćnom osobom. Ukoliko se pokaže da je kriv, prijeti mu 10 godina zatvora.