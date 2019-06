Shrvani roditelji jedne od djevojčica poginule u nesreći kod Novske

Tragična pogibija dviju djevojčica na odmorištu u Novskoj kad je na njih naletio vozač kamiona najviše je zavila u crno stanovnike Dalja gdje su djevojčice išle u školu i Erduta gdje su živjele. Osječko- baranjska županija proglasila je i dane žalosti u povodu te velike tragedije.

Najteže od svih su to podnijeli naravno članovi obitelji stradalih djevojčica koje su svoje djecu s puno veselja i radosti poslali na trodnevni put u Sv.Filip i Jakov. S tog puta se najbolje prijateljice Iva i Renata nikada nisu vratile.

Dan prije odlaska na more Renata je bila jako uzbuđena. Sama je spremala svoje stvari. Ma, pet puta je spakirala kofer pa ga raspakirala jer nije znala što sve da nosi. Na kraju ju je Iva zezala da je spakirala stvari za mjesec dana, kaže kroz suze Zorica Horvat (44) iz Erduta, mama 14-togodišnje Renate Horvat.

Jako su se veselile tom školskom izletu. Nije trebao trajati dugo, tek tri dana, ali njima je puno značio. Ujutro u pola 7 po nju je došla Ivina mama Ivana. Pozdravile smo se, izgrlile. Nisam ni slutila da je to zadnji puta da grlim i vidim svoje dijete – kaže majka dok skida naočale i neutješno briše suze, prenose 24 sata.

Mlada Renata bavila se folklorom i uključila se i u mlade vatrogasce.

Jednako šokiran i u goemoj tuzi je i Renatin otac koji zbog tragedije koja ga je zadesila nije ni spavao i još je uvijek jako potresen.

“Sve mi se to čini kao neka zla sudbina. Da se baš njih dvije nađu odvojene od svoje grupe prijatelja u trenutku kada je naletio taj kamion. Djeca su nam rekla da su u prvim trenucima svi mislili da su njih dvije ostale u toaletu ili trgovini pa su ih otišli tražiti.

A one su tamo ležale mrtve. Strašno je bilo djeci vidjeti sve to, a strašno je i nama sada, ne znamo kako ćemo to prebroditi. Teško mi je to shvatiti. Stalno se pitam zašto baš one” kaže tiho tata Andrija (64) kojemu je kći Renata bila mezimica a prenose 24 sata