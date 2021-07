SESTRA (10) ĆE OTKRITI ISTINU? Sin koji je ubio oca sjekirom brani se šutnjom, cure mučni detalji obiteljske tragedije kod Brinja

Autor: L.D.

Igor Vukadinović osumnjičen je za ubojstvo oca Nikole prošlog tjedna u ranim jutarnjim satima u obiteljskoj kući u Rapain Klancu kraj Brinja. Istraga, odnosno ispitivanje svjedoka počelo je u petak, kako se doznaje od odvjetnice osumnjičenog po službenoj dužnosti, piše 24sata.

Obitelj ne može do njega

Ispitivanje će provoditi Županijsko državno odvjetništvo Karlovac, a očekuje se kako će prva ispitana biti desetogodišnja sestra Igora Vukadinovića, koja je za vrijeme ubojstva bila u kući s bratom i ocem.

U trenutku ubojstva ona je spavala, ali se vjeruje kako bi ona mogla razjasniti što je prethodilo satima prije zločina, kada se dogodilo ubojstvo.

Starija sestra Irena ispričala je za 24sata kako još nije uspjela stupiti u kontakt s bratom, koji se od dana uhićenja nalazi u istražnom zatvoru u Gospiću.

“Nisam se s njim vidjela ni čula svo ovo vrijeme i to mi najteže pada. Ne znam kako mu je i kako se sa svim nosi. Teško mi je i što još uvijek ni sama ne znam što se točno dogodilo. Sestrica, koja je u pratnji mame danas išla na ispitivanje, ispričala nam je da je ona spavala i da nije ništa čula. I njoj je jako teško što ne može vidjeti brata s kojim je sve ove godine živjela. Što je najgore, nećemo ga moći vidjeti sve dok se ne ispitaju svi svjedoci, a tko zna do kad će to trajati. Jako nam nedostaje i jako nam je teško. Ustvari kao da nemam osjećaja, osjećam se prazno” – kaže Igorova sestra, koja do brata trenutačno ne može zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke.

Brani se šutnjom

U ovom trenutku nije poznat motiv ubojstva, ali se zna kako osumnjičeni brani šutnjom.

Podsjetimo, u obiteljskoj kući 52-godišnji Nikola Vukadinović je u ranim jutarnjim satima zadobio više udaraca po glavi od kojih je preminuo na mjestu, izvijestilo je karlovačko državno odvjetništvo.

Za ubojstvo je osumnjičen njegov 20-godišnji sin Igor, koji je u petak priveden na Županijski sud u Karlovcu na ispitivanje.









Podsjetimo, objavljeno je kako je u kući u Rapainom Klancu pronađeno tijelo muškarca. Ubrzo je utvrđeno da se radi o 52-godišnjem Nikoli Vukadinoviću, vlasniku OPG-a. Kako su objavili policija iz Otočca i karlovačko Županijsko državno odvjetništvo, utvrđeno je da su udarci žrtvi zadani nekim oruđem te je nedvojbeno da je 52-godišnjak preminuo nasilnom smrću. Sin Igor tvrdio je da su ga probudili udarci i buka, nakon čega je ustao i otišao vidjeti što se događa, kada je zatekao mrtvog oca. No, došlo je do preokreta. Mladića je policija osumnjičila za ubojstvo oca, a prema neslužbenim informacijama, on je u petak ubojstvo i priznao.

‘Otac obiteljski zlostavljač’

Kako doznaje Jutarnji, Igor i njegove dvije sestre te majka živjeli su uz oca i supruga, obiteljskog zlostavljača. Svađe su, kako pišu, bile svakodnevica, a često su ih pratile i batine. Te okolnosti vjerojatno su bile glavni razlog zašto je mladić postao – ubojica.

Kako bi susjedi ilustrirali koliko je Nikola bio zao prama svojoj ženi, rekli su Jutarnjem da ju je jednom prilikom ubacio u bačvu u kojoj se drži kom za pečenje rakije, i tako je držao zatvorenom.

“Jadna žena bila je bez primanja, osuđena na njegovu milostinju te se mučila radeći u polju da prehrani djecu, dok se on uglavnom bavio švercom i maltretiranjem ukućana. Prije oko godinu i pol smogla je snage i otišla na rad u Njemačku. Starija kći otišla je živjeti u Senj, a s ocem su ostali Igor i njegova malodobna sestrica”, kažu susjedi.