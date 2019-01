Šest godina silovao svoju maloljetnu kćer, djevojka sve priznala istražiteljima

Autor: Dnevno.hr

Muškarac (50) iz okolice Koprivnice uhićen je i završio je najmanje na mjesec dana u istražnom zatvoru zbog strašne optužbe da je punih šest godina seksualno zlostavljao svoju kćer.

Nesretnicu koja danas ima 20 godina seksualno je iskorištavao dok je bila dijete, tako da je zločin s tom činjenicom još strašniji, piše Podravski.

Rješenjem Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu protiv 50-godišnjaka otvorena je istraga, a posljedično s teškom optužbom određen mu je i istražni zatvor. Muškarca se tereti za teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta i protiv spolne slobode, priopćili su varaždinski tužitelji ne otkrivajući identitet i mjesto gdje se dogodio strašan zločin.

Da je prijavljeni počinitelj s područja Koprivničko-križevačke županije, potvrdila je i koprivnička policija.

Nesretna je djevojka, iz jednog mjesta u Koprivničko-križevačkoj županiji, od svoje 12. godine trpjela obiteljski užas. Otac joj je, prema prijavi koju je podnijela policiji, oduzeo šest najljepših godina odrastanja do punoljetnosti. Trpjela je nesvakidašnji užas, alkoholizam i neimaštinu. Kada je navršila 18 godina, maknula se od oca s kojim je sama živjela, pokušala sve zaboraviti, no on joj nije dao mira ni kada je zasnovala svoju obitelj. Maltretirao ju je psihički, uznemiravao i prijetio tako da se djevojka nedavno slomila i na kraju ipak prijavila oca zlostavljača, piše Podravski.