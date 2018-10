Roditelji, širite ovo: Prepoznajte PEDOFILA po ovim karakteristikama!

Autor: dnevno.hr

Zbog sumnje da je spolno zlostavljao i iskorištavao dvoje djece te ih upoznavao s pornografijom, osječko Županijsko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv 38-godišnjeg muškarca kojemu je sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio istražni zatvor, javljaju iz odvjetništva. Temeljem kaznene prijave osječko-baranjske Policijske uprave, Županisjko državno odvjetništvo donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv muškarca zbog sumnje da je počinio kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, , upoznavanja djece s pornografijom te spolne zloporabe djeteta mlađeg od 15 godina, počinjenih nad dvoje djece u dobi od osam i trinaest godina. Sudac istrage osječkoga Županijskog suda donio je rješenje po kojem je okrivljeniku određen istražni zatvor zbog opasnosti od ometanja istrage i ponavljanja kaznenog djela.

Donosimo vam savjete kako prepoznati da se u blizini vašeg djeteta krije pedofil.

Pedofila je teško prepoznati, no ovo su neke opće karakteristike koje se naziru kod svih pedofila:

– Obično su to ugledne osobe u društvu,

– Većinom su boljeg obrazovanja,

– Veliki postotak njih imaju posao koji im omogućava da budu blizu djece,

– Više vole društvo djece, nego odraslih,

– Trude se sprijateljisti s djecom. Rijetko prisiljavaju na seksualni kontakt, već sam fizički kontakt dolazi postepeno od dodirivanja, dizanja, držanja u krilu, do grljenja i ljubljenja,

– Ugađaju djeci slatkišima, igračkama, video igricama, novcem…

– Ciljna grupa su im djeca u nevolji, s tužnom životnom pričom ili emocionalno zapuštena,

– Pretežno su to obiteljski ljudi, koji nemaju druga kaznena djela,

– Mnogi su u djetinjstvu bili žrtva nekog seksualnog nasilja,

– Neki se žene s majkama koje imaju djecu, koja su njihova ciljana grupa,

– Crpe zadovoljstvo od djece na razne načine. Neki samo gledaju djecu uživo, ili na fotografijama, drugi ih fotografiraju, trećima je potreban fizički kontakt…

– Iako nemaju djece, često drže u kući predmete koji bi mogli zanimati djecu.

Ovo ne znači da su svi, koji imaju ove karakteristike pedofili, već da samo treba obratiti pažnju na sve odrasle osobe u životu vaše djece.

Prije nekoliko godina Britanke Sara Payne i Shy Keenan objavile su i savjete kako se suprotstaviti pedofilu i zaštititi svoje dijete:

1. Pedofil može biti muškarac, žena, bogat, siromašan,

bilo koje dobi, rase, vjere, iz bilo koje klase.

2. Pretpostavite da pedofil živi u susjedstvu.

3. Pedofili uvijek lažu. Slušajte i vjerujte svom djetetu, osim ako se ne uvjerite da ne govori istinu.

4. Ne uzimajte zakon u svoje ruke. Sve svoje sumnje ili dokaze odmah prijavite policiji.

5. Recite svojoj djeci da ih nitko ne smije dirati po genitalijama. Smije to učiniti liječnik, ali samo ako su i roditelji ili staratelji s njim u neposrednoj blizini.

6. Recite djetetu, ako ga netko pokušava odvesti, neka viče: “Upomoć, to nije moj roditelj!”.