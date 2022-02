RIJEČKOG UBOJICU MAMIĆ ZVAO U DINAMO: ‘Nije me zvao zbog golmanskih kvaliteta…’ Prestravljena supruga: ‘Možda je samoobrana’

Autor: D.V

“Meni je muka. Roman je dobar čovjek, vjernik i u 13 godina braka nikada nije bio agresivan. U stanju sam šoka i ne mogu vjerovati da je on u stanju učiniti takvo što. Policija je bila kod nas, dobivam ružne poruke”, otkrila je za Dnevno vidno potresena violinistica Bianca Kolompar, supruga Romana Brnade koji je u nedjelju u Rijeci ubio 70-godišnju ženu.

Stravičan zločin počinjen usred bijela dana u kafiću šokirao je Hrvatsku, a svjedokinja je ispričala kako je muškarac doslovno skočio na stariju ženu koja je stajala za šankom, vukao po podu i unakazio joj je lice.

“Bila je sva krvava. Nepojmljivo mi je to što mi se događalo pred očima… Tako iz čista mira. Ovako nešto u životu nisam vidjela”, rekla je skamenjena svjedokinja, dok je konobaru koji je tada radio pružena psihološka pomoć.

Sudionik popularnog showa

“Kad je došla policija on je pobjegao i vidjela sam kako trči preko Koblerova trga. On vam inače na Korzu pjeva crkvene pjesme”, dodala je Riječanka, ne sluteći da ovo nije prvi put da se Brnada spominje u medijima.

Ovaj ulični pjevač bio je sudionik popularnog domaćeg showa, a nakon nastupa posvadio se sa žirijem koji mu nije dopustio da dovrši izvedbu. Već godinama svira na ulicama diljem većih hrvatskih gradova, od Osijeka preko Zagreba do Rijeke, a sa svojom suprugom magistricom violine, školovanoj u Salzburgu, snimio je i CD.

No, osim u glazbenim vodama, Roman se okušao i u nogometu. Prije pet godina za 24sata ispričao je kako je bio pričuvni vratar prvoligaša Nogometnog kluba Tomislav iz Livane te da ‘život većine nogometaša u Hrvatskoj nije med i mlijeko’.

Bio je golman, a zvao ga Mamić

“Kao golman kluba dobivam 500 kuna mjesečno, a kao trener vratara još 500 kuna. A plaćen sam šest mjeseci, koliko i traju dvije polusezone. Bez pjevanja bi bilo teško živjeti”, kazao je 2017. godine Brnada koji je bio je u zagrebačkim niželigašima, ali i u Zagrebu te Hrvatskom dragovoljcu. Svojevremeno je, piše 24sata, završio u Dinamu gdje ga je Zdravko Mamić ga pozvao da bude treći vratar kluba.

“Mamić je veliki ljubitelj umjetnosti te je jednom prilikom bio pokrovitelj koncerta moje supruge Julije, koje je doktorica violine. Tako je i čuo za mene te me zvao da dođem. Budući da poziv nisam dobio zbog svojih golmanskih kvaliteta bilo mi je glupo doći u Dinamo”, istaknuo je tada Roman, čovjek velikih planova i ambicija koji je ovih dana s Biancom trebao otići u Ameriku.









‘Nismo imali tajne’

“Mi smo bili na odlasku u New York gdje sam ja trebala snimiti album i došli smo u Rijeku kako bi održala jedan koncert. Trebali smo nakon toga u Milano, pa u Ameriku. On je otišao pjevati oko 12.30 kao što je inače znao na Korzu. Što se tu dogodilo, ja stvarno ne znam”, rekla nam je Bianca, dodavši da ne zna tko je žrtva suprugova čina.

“Mi nismo imali tajne. On kad bi nekoga upoznao odmah bi rekao. Pogotovo zato što je starija osoba, ne znam zašto bi on to krio od mene i s kime bi se on to nalazio na kavi. Možda je u pitanju samoobrana”, govori nam violinistica.

“Ne znam zašto bi iz čista mira napao stariju gospođu. Vjerujte mi da sam ja u šoku i da je on u stanju to učiniti. Ja sam bila ovdje u smještaju sa sinom, vježbala sam, izišla sam samo do dućana i nazad. On kad je pjevao, uvijek je pjevao sam. Nastupala sam na ulici samo za novine. Međutim, ništa nije spominjao. Došao je oko 12.30 i rekao da ide još pjevati i da će nakon toga donijeti za pojesti i popiti. Sve je imao sa sobom i ključ od apartmana. On nije takav”, zaključila je za naš portal.