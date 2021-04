RAVNATELJ KLAIĆEVE O TEŠKO OZLIJEĐENOJ DJEVOJČICI: Idući sati su kritični, iznenadila nas je težina ozljeda, ovo vas uvijek potrese

Autor: Mia Peretić

“Dijete je i dalje vrlo kritično i životno ugroženo”, rekao je ravnatelj Klaićeve Goran Roić o stanju djevojčice stare dvije i pol godine koja je zaprimljena u Klaićevu s teškim ozljedama glave.

Kako je rekao, dijete je u trenu prijema već bilo na mehaničkoj ventilaciji, djevojčica ima teške ozljede moždanih struktura.

Ravnatelj kaže, ozljede s kojima se zaprimljeno dijete su neugodno iznenadile i liječnike.

“Kada zaprimite dijete te životne dobi s takvim ozljedama, to je vrlo ozbiljno i teško, susreli smo se s različitim slučajevima, no ovakvi vas uvijek potresu”, rekao je dr. Roić za N1 i dodao da je teško kalkulirati kako su ozljede nastale čim nije dosljedna anamneza.

“Dužni smo to prijaviti institucijama, u ovom trenu ni nama nisu jasne okolnosti u kojima su mogle nastati takve ozljede. Zanemarivanje? Možemo posumnjati na temelju indicija i ozljeda na tijelu, no to ne možemo tvrditi, nadležne institucije su ušle u ovaj slučaj. Zabilježeni su hematomi različite starosti, to može nastati iz drugih okolnosti, no treba sve utvrditi”.









Ravnatelj kaže da su u slučaj uključeni nadležni Centar za socijalnu skrb, Pravobraniteljica za djecu i MUP. Dodaje, idući sati su vrlo kritični, dijete je pod neprekidnom paskom stručnjaka intenzivne, a napravit će sve što je u moći današnje medicine kako bi pomogli djetetu.