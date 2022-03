‘PSOVAO MI MRTVU MATER SRPSKU’ Dikan Radeljak završio na sudu: ‘Udario me ciglom, završila sam u Vrpaču’

“Kojim sam ja to kamenom nju udario? Pokažite mi! Da sam ja bacao te ogromne ploče od 50 kila na nju, ona bi bila mrtva. Derala se i da ja ne volim Srbe. Njoj na čelu kao prvo ne piše da je Srpkinja, a i ne znam odakle joj ta pomisao. Pa bio sam 25 godina u braku sa Srpkinjom s kojom imam sina”, branio se žučno na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu poduzetnik Josip Dikan Radeljak koji je ovih dana nepravomoćno oslobođen optužbe da je prije šest i pol godina na stubištu zgrade u centru metropole komadima siporexa gađao i lakše ozlijedio čistačicu Danicu M., inače zaposlenicu tvrtke koju je osnovala Srpska pravoslavna crkva.

Privatnu tužbu protiv Radeljaka podignula je upravo Danica, i to zbog navodnog incidenta 14. listopada 2016. na 3. katu hodnika zgrade Trga Petra Preradovića, tijekom kojega je, navodi, zadobila ekskorijacije na desnoj podlaktici i zglobu, zbog čega je uslijedila i akutna reakcija na stres, piše Jutarnji. No, ispitani svjedoci nisu potvrdili da su čuli navedenu psovku, točnije da joj je poduzetnik psovao “mrtvu srpsku majku”, a sud također nakon niza ispitanih svjedoka i predočenih dokaza, nije utvrdio da je Radeljak postupao s namjerom da Danici M. nanese teške tjelesne ozljede.

‘Imam puno prijatelja Srba’

Radeljak je na samom suđenju s gnušanjem odbacio optužbe, a tvrdi i kako se spremačica sama ozlijedila dok je premještala velike oštre komade.

“Imam i puno prijatelja Srba. To je čisto klevetanje. Tužiti me sudu da sam udario nekoga je prestrašno. Imam previše škole da udaram“, naglasio je u svojoj obrani pa objasnio što se toga dana dogodilo. Naime, Radeljak se vratio s godišnjeg odmora, a ispred vrata ga je dočekao zid od siporexa debljine 15 cm.

“Otvorili smo vrata i udarili glavom doslovno o zid. Pa to je ozbiljan zid bio. Zvali smo policiju, do tad već 20 puta valjda, ali kad se radi o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, s druge strane tu prestaju njihove ljudske ovlasti”, rekao je ogorčeni Radeljak. Komadi tog zida koji se pronašao pred svojim vratima, tvrdi, bili su teško oko 40-50 kilograma. Samostalno ih nije htio iznositi, smatrajući da je to posao SPC-a, a potom se u priču uključila čistačica. Radeljak navodi kako je žena komade zida ponovno počela izmještati na njegova vrata.

‘Skrivali svoju sramotu’

“Trajalo je to prebacivanje neko vrijeme i onda su se lukavci sjetili sve te komade unijeti u unutrašnjost stana. Išli su sakriti svoju sramotu i tužili su mene i sina za ometanje posjeda, a zapravo su oni ti koji smetaju nama. Zakazan je bio očevid pa je čistačica sve to opet vratila u vanjski hodnik jer to su bili dokazi. Sin i ja smo joj rekli da prestane i da nas pusti da živimo. I onda je stigla ova tužba zbog koje sam ja tu gdje jesam”, objasnio je još Radeljak ističući kako je konačno sudski dobio i preostale sporne kvadrate na katu koje koristi SPC i s kojima je vodio više sporova.

No, Danica M. tvrdi drugačije. Čistačica pak veli da je vidjela Radeljaka kako siporex baca na vrata stana. Ona ga je pitala zašto to čini, a on joj je, tvrdi, psovao mrtvu mater srpsku.

Danica završila u Vrpaču?

“Pitala sam ga zašto baca siporex, a bio je ljut jer su Popovići u stanu preko puta. Micala sam s vrata siporex, no u jednom trenu udario me komadom cigle po desnoj podlaktici. Potekla je krv. A Popovići i Daskalović su izašli ispred vrata, no ne znam jesu li vidjeli napad, ali vidjeli su ozljede. Radeljaka se bojim i bježim čim ga vidim. Bila sam izvan sebe i završila sam u Vrapču, a kasnije na bolovanju”, opis je spornog događaja tužiteljice, koja je dodala da poduzetnik ‘ne može smisliti susjede Popoviće’.