PRONAĐENO TIJELO RATNOG VETERANA I NOGOMETAŠA! Prijatelj uočio da nepomično leži u rijeci: ‘Stigao sam prekasno’

Autor: Dnevno.hr

U Svetom Križu Začretju nedaleko od Zaboka rano jutros pronađeno je mrtvo tijelo u rijeci Krapinici.

Radi se o stanovniku ove općine, ratnom veteranu i bivšem poznatom nogometašu ovog kraja.

V.Š. je u rijeci nedaleko od osnovne škole pronašao prijatelj s kojim je često odlazio u ribolov, piše Zagorje.com.





“Imali smo dogovor da idemo zajedno u ribolov jutros. No, on je otišao nešto ranije. Kad sam došao do Krapinice, vidio sam da su kanta i štap na njegovom uobičajenom mjestu uz samu rijeku, ali on je bio u rijeci i nije davao znakove života.

Odmah sam pozvao vatrogasce da ga dođu izvaditi iz rijeke. Došli su oni, hitna i policija. Da je davao ikakve znakove života, skočio bih ja za njim u rijeku da ga spasim, no, nažalost, stigao sam prekasno”, ispričao je pokojnikov prijatelj za Zagorje.com.

Je li smrt prethodila padu muškarca u rijeku ili je preminuo uslijed utapljanja, u ovom trenutku nije poznato, no na mjestu na kojem je pronađen dubina rijeke ne prelazi sedamdesetak centimetara.

Više informacija bit će poznato nakon što se obavi policijski očevid i medicinsko vještačenje.