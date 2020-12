Procurili razgovori na osnovi kojih se saznalo kako je crnogorski narko-boss dobio naše dokumente

Jutarnji list došao je u posjed tajnih razgovora kojim se otkrilo kako je zločinačka organizacija na čelu s 47-godišnjim Nikolom V. prodavala hrvatske putovnice.

Nikola V. čeka izručenje Hrvatskoj, inače radi se čovjeku rođenom u Kninu koji posjeduje hrvatsko i srpsko državljanstvo. Organizacija je prema sumnjama USKOK-a zaradila četiri milijuna kuna.

Osumnjičenik je prema optužnici kupovao identitet od osoba koje su imale dvojna državljanstva, hrvatsko i srpsko, i to koristio za nabavu hrvatskih osobnih isprava. Na taj način došao je do dokumenata za 75 osoba, među kojima i 44-godišnjem dileru iz Crne Gore Borisu L.

Kako je bio po nadzorom, policija je zapravo saznala sve što joj je potrebno.

“Od nekih pedeset, šezdeset što ja znam da je urađeno samo je jedan pao u Karlovcu, sad ću ti reći kako. Dan pre toga čovjek izvadio dokumenta, ličnu kartu na njega, on došao i mu kaže u policiji. Pa gospodine, gde vam je lična karta, jučer ste izvadili. Sad umesto da kaže u autu mi je, on se zbunio i ona zaključa tamo vrata i ćao, vidi. Ovaj moj drugar 30 hiljada eura je dao da on izađe, 15 hiljada eura advokatu i sto hiljada kuna kaucije da ga puste da izađe i dečko je izišao za dva dana, ali je dao pare, a njega su zajebali, razumeš, ti koji su mu prodali, prodali su još nekom drugom”, bio je samo jedan od razgovora koji su otkrili bahatost optuženog.