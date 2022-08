PROBLEMI U ISTRAZI STRAVIČNE NESREĆE: Mnogo je nepoznanica zašto je autobus sletio s ceste, jedno je pitanje ključno

Autor: Dnevno.hr

U istrazi slijetanja poljskog autobusa pojavili su se prvi problemi, naime, tahograf koji učitava brzinu uništen je u nesreći, doznaje Jutarnji list.

Podsjetimo, u nesreći poljskog autobusa koji je prevozio hodočasnike u Međugorje i koji je u subotu u 5:40 sati sletio s autoceste na 62. kilometru autoceste A4 prema Zagrebu, između Brezničkog Huma i Komina, poginulo je 12 osoba, a očevidom je utvrđeno da je vozač izgubio kontrolu nad upravljačem.

No, osim toga, ne zna se što je moglo dovesti do toga s obzirom na to da su nadzorne kamere HAC-a sedam minuta prije nesreće snimile autobus kako normalno vozi autocestom.





S obzirom na to da nisu uočeni tragovi kočenja, jedna je od teorija da je vozač zaspao. Također, poznato je da je jedan vozač smrtno stradao, ali još se ne zna što je s drugim vozačem.

Kako piše Jutarnji list, prema neslužbenim informacijama, vozač autobusa je u dobi većoj od 70 godina. Ako se to potvrdi, postavlja se pitanje je li smio upravljati autobusom te je li možda uzimao neke lijekove koji bi mogli utjecati na njegovu sposobnost upravljanja.

Vlasnik prijevozničke tvrtke Megapol tvrdi da je autobus bio ispravan, prošao je sve tehničke testove, no nije želio reći je li vozačima ovo bila prva tako duga ruta.

Što ako je uništen tahograf?

Nakon završetka policijskog očevida daljnju istragu uzroka nesreće preuzelo je Državno odvjetništvo. Gost Dnevnika HRT-a bio je doc. dr. sc. Rajko Horvat s Fakulteta prometnih znanosti koji je komentirao jučerašnju prometnu nesreću poljskog autubusa.

“Jedan od mogućih uzroka je mikrosan, ako je tehnički bio ispravan autobus. Mikrosan traje od jedne do trideset sekundi, 36 metara u sekundi prođe takvo vozilo i naravno da je to bio uzrok slijetanja”, rekao je.

Drugi uzrok može biti zdravstveno stanje, no Horvat je istaknuo kako treba prepustiti stručnjacima koji obavljaju obdukciju je li vozač imao neko drugo zdravstveno stanje koje je dovelo do toga da nije bilo reakcije.









Postoje kartice koje vozači moraju imati uz sebe

Horvat je rekao da ako je tahograf uništen, postoje kartice koje vozači moraju imati uz sebe te se iz njih može iščitati određen dio podataka.

“Proizvođač koji proizvodi tahografe nije da ne može i iz oštećenog tahografa pročitati podatke jer vjerojatno podaci koji su zabilježeni, ako nije centralna memorija uništena, iz njih se može izvući podatke”, rekao je.

Naglasio je da je Ministarstvo prometa zaduženo sa svojim inspektorima za kontrolu rada i vremena odmora vozača.