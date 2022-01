PORED BEŽIVOTNOG TIJELA PRONAĐENA JE SLIKA NA KOJOJ JE PISALO ‘ZAUVIJEK’: Sudbine nestalih Hrvatica koje nikad neće biti zaboravljene

Autor: Doris Vučić

Početak 2022. godine obilježilo je nekoliko nestanaka. Za Matejem Perišom već danima se traga u Beogradu, u Zagrebu je 5. siječnja nestao 42-godišnji otac četvero djece Dragan Marić, a u Splitu Angela Jurčević (43). Pronađena je do danas jedino 16-godišnjakinja koja se 2. siječnja udaljila od svog doma nedaleko od Bjelovara. Za neke njih članovi obitelji bez trunke sumnje tvrde da nikada ne bi otišli bez pozdrava te da povoda za nestanak ili bijeg nije bilo ni u tragovima. No, samo lani u Hrvatskoj je bez traga nestalo 94 ljudi čiji su profili objavljeni na stranicama Nacionalne baze nestalih osoba, od kojih je 24 djece i mladih. Nestanci nažalost nisu novost u Lijepoj našoj, a mučna, misteriozna i neizvjesna potraga za mladim Splićaninom nije prva koju intenzivno i s grčem u želucu pratimo iz minute u minutu. Iako su prošli mjeseci i godine, neki ljudi još uvijek nisu pronađeni, dok su drugi, nažalost, sahranjeni. Samo najbliži mogu odgovoriti koji je od navedenih scenarija utješniji, ako ih tako uopće možemo nazvati.

Ovo su tragične sudbine koje su ganule, rasplakale, ali i razbjesnile hrvatsku javnost.

Anđela Bešlić bila je srednjoškolka iz Sinja koja je krajem veljače 2002. godine otišla na koncert Zabranjenog pušenja, no nikada se nije vratila kući. Policija i obitelj tražili su nesretnu djevojku sve do 6. travnja kada je njezino beživotno tijelo pronađeno sakriveno u grmlju samo 600-tinjak metara od obiteljske kuće. Bešćutan zločin nakon nekoliko dana priznao je Ivan Bulj, lokalni demokršćanski političar i vlasnik radio-postaje. Na to ga je, prema pisanjima medija, potakla paralelna istraga koju je, nezadovoljan radom policije, uz pomoć nekoliko prijatelja pokrenuo otac ubijene Anđele. Uz Bulja uhićen je i njegov rođak Pavle Bulj, koji je na suđenju oslobođen optužbe, dok je Ivan pravomoćno osuđen na 27 godina zatvora, što je nakon žalbe smanjeno na 22 godine zatvora. Anđela je imala 17 godina.

Paravinja je prelazio granice unatoč postupcima zbog silovanja

Antonija Bilić također je ubijena prije nego što je dočekala punoljetnost. Istraga njezina nestanka trajala je godinu i pol dana čime je postala najveća potraga u povijesti Hrvatske, u kojoj je čak isušeno jedno jezero. Agonija je započela stopiranjem 7. lipnja 2011. na mostu kod rijeke Čikole, a djevojku je povezao Dragan Paravinja. Cijeli je slučaj izazvao skandal zbog medijskih otkrića da je Paravinja slobodno prelazio granice kamionom iako se u nekoliko država protiv njega vode postupci zbog silovanja i sličnih zločina. Unatoč medijskom cirkusu i mnogobrojnim teorijama o ‘traffickingu’, njezini posmrtni ostaci pronađeni su na parkiralištu nedaleko od autoceste kod Modruša, gdje je posljednji put lociran signal njenog mobitela. Paravinja je osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina, a unatoč žalbama, Vrhovni sud nije imao milosti za smanjenje. Antonija je imala 17 godina.

Martina Horvat u ožujku 2010. godine nestala je iz stana na zagrebačkom Laništu. Nestanak je prijavljen nakon tri dana, a posljednji ju je živu vidio njezin dečko Saša Leskovčanin, koji je potom ispitan u policiji. Dva mjeseca kasnije Leskovčanin se objesio se na svom imanju, a pored beživotnog tijela pronađena je Martinina slika na kojoj je pisalo “zauvijek”. Nakon njegove smrti se saznalo se da je nedugo prije nestanka Martina bila u Francuskoj gdje je upoznala bivšeg nogometnog reprezentativca Franka Leboeufa, s kojim je navodno bila u vezi. No, iako je ispitano više od 300 ljudi, 28-godišnjakinja nikad nije pronađena. Martina se i dalje vodi kao nestala osoba.

Trilj se svake godine prisjeti neprežaljene Kristine

Kristina Šušnjara bila je studentica Ekonomskog fakulteta koja je u siječnju 2008. godine stopirala na triljskom mostu prema Sinju, gdje se trebala naći s nekoliko prijateljica na piću. Povezao ju je Luka Pezelj, a ubrzo se zaustavio na sporednom putu i pokušao je silovati. Monstrum star samo 26-godina nije uspio u naumu pa je zatukao djevojku francuskim ključem, a tijelo bacio u zaseok Smajlići, gdje je truplo nađeno 8. siječnja. Lice joj je bilo neprepoznatljivo od ozljeda. Iako je Pezelj priznao ubojstvo, tvrdio je kako je Kristina poginula slučajno. Osuđen na 31 godinu zatvora. Svake godine 5. siječnja, na dan kada je posljednji put viđena živa, u Trilju se obnavlja sjećanje na mučeničku smrt ove djevojke. Kristina je imala 21 godinu.

Ljubica Filipović Sorić više od godinu dana vodila se kao nestala osoba dok njezin suprug Zoran nije priznao da ju je u prosincu 2012. u stanu u Zadru poslao u smrt udarcem šakom. Žena je pala, glavom udarila o rub kreveta i umrla. Beživotno tijelo supruge bacio je u kontejner za smeće, a potom je policiji prijavio nestanak. U sudnici se ispričao kćerki ubijene, 18-godišnjoj Dolores Filipović, kojoj je izrazio sućut prigovorivši joj istodobno da mu je “žao što je manipuliraju” dok je svjedočila o međusobnom odnosu njega i njezine majke. Odgovorila mu je da nikakvo kajanje ni sućut neće vratiti mamu. Osuđen je na 13 godina, a tijelo nikad nije pronađeno. Ljubica je imala 37 godina.

Sin ubojice otkrio surovu istinu

Lucija Topalović bila je četiri mjeseca trudna kada je u prosincu 2003. nestala iz obiteljske kuće u blizini Velike Gorice. Studentica kriminalistike pronađena je dva mjeseca kasnije zakopana u šumarku kraj mjesta Orle. Presudio joj je Davor Celčić, student FER-a koji se s Lucijom viđao iako je imao stalnu djevojku. Kada mu je u autu otkrila da je trudna, Davor ju je optužio da dijete nije njegovo. Nakon što mu je rekla da će s djetetom prošetati na njegovoj svadbi počeo ju je gušiti, a onda je iz pretinca vrata auta uzeo plastično uže koje je tri puta omotao oko njezinog vrata. Prije nego što je zakopao tijelo, Luciji je odsjekao prste i dijelove šake te je nekoliko puta udario sjekirom po glavi. Celčić je dobio 25 godina zatvora i ubijenu je na suđenju blatio. Lucija je imala 23 godine.









Nataša Sokolčić vodila se kao nestala osoba 15 godina, sve dok sin njezina supruga Ivana Sokolčića Barabe istražiteljima nije otkrio surovu istinu. Koncem prosinca 1989. Baraba je policiji prijavio da je Nataša otišla raditi u Njemačku zbog dugova, no tada 58-godišnji vozač kamiona zapravo ju je ubio u njihovoj kući u Rakitju nakon što mu je predbacivala mu je da je vara. Poslao ju je da utoči vina, a potom hladnokrvno zatukao pajserom pa pozvao sina da mu pomogne zakopati tijelo, što je nakon godina šutnje tadašnji ovisnik i priznao. Rekao je kako je otac Mladen stezao Natašin vrat pet do šest minuta, sve dok nije prestala hroptati. Tijelo Nataše, kao i susjeda Franje Vrckovića kojeg je oteo i ubio 2000. godine, nikad nisu pronađena. Sokolčić Baraba osuđen je na 33 godine zatvora zbog dva ubojstva, a Vrhovni mu je sud povisio kaznu za još četiri godine. Nataša je imala 32 godine, a Franjo 23.

Najstarija prijava nestale osobe datira iz 1961.

U posljednje 23 godine u Hrvatskoj je, prema podacima MUP-a, prijavljen nestanak 24.000 osobe, a najstarija prijava datira iz 1961. Statistika MUP-a pokazuje da je velik broj nestanaka dragovoljan, potaknut lošim obiteljskim odnosima, financijskim problemima, dugovima ili željom za promjenom identiteta. Dio nestalih, nažalost, počini samoubojstvo ili je pronađeno ubijeno.

Svaka osoba može prijaviti nečiji nestanak ukoliko postoji opravdana opasnost da se toj osobi nešto dogodilo ili ukoliko postoji zabrinutost za život i zdravlje te osobe…