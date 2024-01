Policija u bijesnoj potjeri po Zagrebu lovila djevojčicu u bijelom Mercedesu

Autor: Dnevno.hr

Gotovo filmska potjera odvijala se zagrebačkim ulicama u nedjelju oko ponoći. Policijska su vozila jurila bijeli Mercedes C klase od Trnja, preko Petruševca, pa sve do centra grada. Kako to obično biva, potjera je završena tako što je vozač Mercedesa izgubio kontrolu i slupao se pored hotela Esplanade.

No, pravi šok doživjeli su policajci, jer je navodno iz automobila potpuno neozlijeđena izašla 12-godišnja djevojčica. Jutarnji piše da postoje dvije teorije kako je djevojčica završila za volanom. prema prvoj, ona je kradom uzela auto svoje majke kako bi se odvezla do McDonald’sa. No, kad je vidjela da je prati policija, pokušala je pobjeći.

Druga teorija, pak, tvrdi da je djevojčica ostala zarobljena u autu koji je ukraden. Odmah nakon sudara, a prije dolaska policije, lopov je pobjegao. Policija provjerava sve navode, no činjenica je kako je bijeli Mercedes u jednom trenutku dosegao brzinu od 172 kilometra na sat. Zbog svoje dobi, djevojčica ne može kazneno odgovarati, zbog čega su je policajci nakon lude jurnjave vratili kući.