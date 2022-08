POLICIJA OBJAVILA DETALJE STRAVIČNE NESREĆE! ‘Vozač je ušao na autocestu, polukružno se okrenuo i nastavio vožnju u krivom smjeru: Ulazak u zavoj bio je fatalan’

Autor: Ivor Kruljac

Tragična pogibija 59-godišnjaka na Istarskom ipsilonu kod naselja Dolenja Vas u srijedu navečer još je jednom pokazala koliko smrtonosna može biti vožnja u suprotnom smjeru.

Štoviše, Policijska uprava Istarska navela je kako je vožnja u suprotnom smjeru “zasigurno je jedan od najtežih prekršaja koje vozač može napraviti na autocesti te vrlo često takav prekršaj rezultira prometnim nesrećama i stradanjima osoba”. Objavili su i detalje nesreće u kojima su naveli da je preminuli 59 godišnjak oko 22:15 sati vozio Opel pulskih registracija u pogrešnom smjeru od tunela Učke prema Lupoglavu, prije nego se zabio s 35-godišnjakom koji je bio za volanom Audija, a koji je lakše ozlijeđen i prebačen u riječku bolnicu.

“Vozač (59) je ušao na autocestu na prometnom čvoru Lupoglav te se polukružno okrenuo i nastavio vožnju nazad prema Lupoglavu. Dolaskom do zavoja, gdje je preglednost ceste nedovoljna, ugrozio je promet vozila iz suprotnog smjera i sudario se s automobilom marke Audi, zagrebačke registracijske oznake, kojim se iz pravca Lupoglava kretao 35-godišnjak. Od siline udarca, automobili su se odbili i udarili u zaštitnu ogradu”, opisalo je policijsko izvješće dodajući kako je promet bio prekinut između prometnih čvorova, Vranja do Lupoglava od 22:40 do 3:40 sati.





Preživljavanje rizika

Policija je objasnila kako do vožnje u suprotnom smjeru najčešće dođe zbog nepažnje i nedovoljne koncentracije dok se vozač uključuje u kolnik prometnice. Puno rjeđe se takav incident može dogoditi zbog nepoznavanja prometne signalizacije ili nedostacima kod iste. Kod nepažnje i dekoncentriranosti, policija je istaknula premorenost, neiskustvo u vožnji autocestom, ali i alkohol kao moguće krivce.

Policija je upozorila kako je prilikom uključivanja na autocestu bitno obratiti pozornost i poštovati postavljenu prometnu signalizaciju. Također, vozači ne bi trebali polukružno skretaki kako ne bi slučajno ušli u krivi smjer i završili s neželjenim posljedicama. Policija također ističe i kako vozači u ispravnom smjeru mogu pomoći i spasiti same sebe ukoliko čuju HAK-ovu obavijest, ili još gore, sami vide vozača koji se vozi pogrešnim smjerom.

Brzinu kretanja vozila smanjiti na 40 km/h. Koristiti samo desnu prometnu traku, ne koristiti traku za pretjecanje (ne koristiti krajnju lijevu prometnu traku). Ne koristiti traku za zaustavljanje vozila u nuždi koja bi trebala ostati prohodna za hitne službe”, savjetuje Istarska policija pritom zabranivši pretjecanje vozila u takvom slučaju.