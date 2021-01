Policija na Akademiji dramskih umjetnosti: U ovoj instituciji zaprimljeno je 25 prijava za seksualno uznemiravanje

Autor: T.Š.

Na Likovnoj akademiji prodekanica za kvalitetu, poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje, Maja Rožman potvrdila je kako s iste još nema službenih prijava žrtava seksualnog nasilja na fakultetu, piše Jutarnji, koji je pak razgovarao s četiri studentice koje su ispričale kako su bile žrtve.

Na Likovnoj akademiji u tu je svrhu osnovano povjerenstvo koje će zaprimati takve prijave, a iste se mogu napraviti i putem stranice fakulteta koji je napravio Google Docs formular za prijave.

Uz ovo povjerenstvo osnovano je još jedno – disciplinsko.

Jutro je policija bila kod dekanice Akademije dramskih umjetnosti, gdje po službenoj dužnosti prikupljaju podatke, potvrdila je docentica Žmak za Jutarnji.

Do utorka je na ADU zaprimljeno 25 prijava, dok studentska pravobraniteljica Filozofskog fakulteta Norma Trkovnik kaže da je u toj instituciji i dalje pet prijavljenih slučajeva nasilja. No, prema navodima pravobraniteljice Trkovnik moglo bi ih biti još, jer navodi kako se dio studenata obratio, no još se uvijek zbog straha nisu odlučili za prijavu.