Policija kod muškarca pronašla pištolj, no tek kad su ušli u kuću šokirali su se

Autor: Dnevno

Policija je u Požegi objavila da je u prvih sedam mjeseci 2019. ukupno 34 građana dobrovoljno predalo 10 komada automatskog oružja, dva pištolja, 57 bombi i rasprskavajućih sredstava i 9720 komada raznog streljiva.

No neki to pravo nisu iskoristili. Tako je policija tijekom vikenda dovršila kriminalističko istraživanje nad muškarcem (71) kojeg su zatekli u Požegi i kod kojeg su našli pištolj i 11 komada streljiva. Policajci su posumnjali da muškarac ima još oružja pa su pretražili kuću i prostorije koje isti koristi na području općine Brestovac, priopćili su iz PU Požeško-slavonske.

Evo što su pronašli:

3450 KOMADA RAZNOG STRELJIVA,

8 KOMADA AUTOMATSKIH I POLUAUTOMATSKIH PUŠAKA RAZNIH KALIBARA -3 PIŠTOLJA RAZNIH KALIBARA,

JEDNA RUČNO RAĐENA KUBURA,

6 KOMADA RUČNI BOMBI M-75,

TROTILSKI METAK – 200 GRAMA 3 KOMADA,

PROTUPJEŠAČKA MINA PMA-2 1 KOMAD,

UPALJAČ ZA PMA-2 10 KOM,

ELEKTRODETONATOR 18 KOMADA,

RUDARSKI DETONATOR BR.8 4 KOMADA,

DETONATOR M 67 5 KOMADA,

UPALJAČ – RUČNI RAD 20 KOMADA,

PLASTIČNA OBLOGA ZA PROTUPJEŠAČKU MINU – JEDINICU 2 KOMADA,

BARUT 300 GRAMA,

SPOROGOREĆI ŠTAPIN 30 CENTIMETARA,

NOSAČ UPALJAČA I DETONATORA RUČNE BOMBE IZ SERIJE 8839 1 KOMAD, -VIŠE KOMADA RAZNIH SPREMNIKA, DIJELOVA ORUŽJA I CIJEV ZA MITRALJEZ TV. BROJA 17730.

Sve pronađeno mu je oduzeto i protiv muškarca su podnijeli optužni prijedlog i kaznenu prijavu.

– Sve je izuzeto i pohranjeno do okončanja postupka. Sukladno Kaznenom zakonu on je počinio kazneno djelo iz članka 331., koji definira da: Tko neovlašteno izrađuje, nabavlja, posjeduje, prodaje ili na drugi način sebi ili drugome pribavlja u posjed vatreno oružje, streljivo, eksplozivne tvari ili njihove sastavne ili rezervne dijelove čije je nabavljanje, prodaja ili posjedovanje građanima zabranjeno ili je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje, a kažnjava se kaznom zatvora do tri godine. Za napomenuti je da počinitelj nije ranije prijavljivan za kaznena djela, posebice vezana za oružje, te mu slijedi optužni prijedlog zbog pomenutog pištolja s kojim je zatečen, te kaznena prijava zbog svog ostalog pronađenog oružja i ubojitih sredstava – rekao je Goran Matijević, djelatnik za odnose s javnošću PU požeško slavonske.