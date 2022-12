POLICAJCI POD ISTRAGOM! Dok su privodili vojnika zbog cipelarenja Djeda Mraza dozvolili su njegovoj majci da ga poljubi

Došlo je do nove drame u slučaju vojnika koji je nokautiro Djeda mraza. Naime, slavonsko brodska policija pokrenula je istragu zbog postupanja svojih službenika koji su u ponedjeljak privodili Mateja M. sucu istrage slavonskobrodskog Županijskog suda.

Policajci su ijekom hapšenja dozvolili majci uhićenog da ga poljubi na njezinu molbu, a ona mu je pritom još rekla “Matej, ne govori ništa!”.

Nakon što je pola Badnjaka i cijeli Božić proveo pod ingerencijom policije jer je pretukao Djeda Mraza, točnije Kristijana E. (21), 24-godišnji pripadnik Hrvatske vojske Matej M. doveden je na Štefanje na ispitivanje na Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, piše Jutarnji list.





Majka osumnjičenog vojnika požalila se da je cijela obitelj zbog svega izložena strašnim prijetnjama radi kojih “ne žive već tri dana”. Napomenula je pritom i da će “istina izaći na vidjelo”.

Osumnjičenom Mateju M. je, prema podacima Kabineta načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH, prošle godine već bila izrečena stegovna kazna, no od 2018. do danas je čak četiri puta od svojih nadređenih, kao uzoran vojnik, dobio i nagradni dopust. Sada policija, osim što kriminalistički i dalje istražuje cijeli slučaj, istražuje i postupanje svojih policajaca koji su privodili Mateja M. istražnom sucu. Inače, pravilnik o postupanju s uhićenim osobama nigdje ne spominje da je dozvoljeno kontakt uhićenog s obitelji, te govori samo o načinu privođenja, a to je da se osobi koja se privodi trebaju staviti sredstva za vezivanje.