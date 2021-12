POLICAJAC (34) PIJAN PRIJETIO SMRĆU TAKSISTU U KOJEG SE ZABIO: Povlačio kvaku, vikao ‘Makni se, ubit ću te!’ I dalje je u službi u Policijskoj upravi

Autor: L.B.

Nakon što se pod utjecajem alkohola svojim bmw-om zaletio u automobil taksista i potom mu prijetio smrću, policajac Dražen (34) proglašen je krivim te je osuđen.

Naime, incident se dogodio još u listopadu 2017. oko 5.45 sati ispred noćnog kluba u zagrebačkoj Kačićevoj. Dvije godine kasnije Dražen je bio osuđen za prijetnje smrću, ali viši je sud poništio presudu. U ponovljenom postupku ovih dana, opet je proglašen krivim te mu je izrečena kazna od 10 mjeseci uvjetnog zatvora, piše Danica.

Prema novoj nepravomoćnoj presudi, on je nakon prometne nesreće u kojoj je sudjelovao svojim bmw-om prišao oštećenom taksistu Josipu, koji je vozio passata te mu rekao: “Makni se, ubit ću te”.

“Nakon toga su prišle nepoznate muške osobe kako bi ga smirile, uslijed čega je ponovno, u nakani da oštećenog ustraši, uputio riječi: ‘Ubit ću ga, majke mi’. To je kod oštećenog Josipa izazvalo osjećaj straha i ugroženosti za život”, stoji u presudi.

Vozač mu je počeo nesuvislo prijetiti

U svojoj obrani policajac je priznao kako je tog jutra bio pod utjecajem alkohola, da je vozilom sporo krenuo natrag te samo dotaknuo taksistov passat. Kaže kako su obojica izašli iz vozila te mu je rekao da nema štete, ali taksist to nije priznao.

“No, na inzistiranje, predložio sam mu neku novčanu naknadu, ali je on odbio dogovor, pa sam mu pritom nešto opsovao uz napomenu da onda zove policiju, pa sam ušao u obližnji noćni klub”, branio se policajac.

Taksist je pak svjedočio kako je tog jutra stajao uz rub kolnika čekajući mušteriju, da bi u jednom trenutku velikom brzinom neko vozilo zadnjim dijelom počelo se kretati prema njegovom te ga udarilo. Izašao je van, kaže, a vozač mu je počeo nesuvislo prijetiti te tvrdio da se nije dogodilo ništa, da nema štete.

Policajac je i dalje u službi

“Ja sam ušao u vozilo kako bih pozvao policiju, a čim sam sjeo netko mi je izvana doviknuo da maknem vozilo jer da je taj muškarac policajac. To ga je valjda ohrabrilo pa mi je počeo prijetiti da će me ubiti, i to najviše tri puta, s time da je zadnja prijetnja glasila ‘ubit ću ga, majke mi’.









Čak je u jednom trenutku, kada sam se zaključao, povlačio kvaku vičući mi da izađem van, a zbog čega sam bio zbunjen i u strahu, ali pri tom sam uspio nazvati policiju”, rekao je Josip tijekom suđenja.

Na ročištu je ispitano i nekoliko svjedoka iz noćnog kluba, koji su bili vani u tom trenutku i koji nisu čuli prijetnje, ali nisu mogli opisati sporan događaj.

Međutim, svi su poznavali policajca, pa im sud nije povjerovao, već je presudu temeljio na policijskoj prijavi i iskazu taksista.

Policajac Dražen i dalje je u službi u Policijskoj upravi zagrebačkoj s plaćom od 5000 kuna.