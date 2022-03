POKAZALA ‘PRISTOJNOST’ DOMAĆINU! U Porinu pljunula zaštitara, napala recepcionerku, ali i policiju: ‘Nisi ti muškarac, ti si žena!’

Autor: Dnevno.hr

Tražiteljica azila iz Sirije Hamad N. (43), koja je u zagrebačkom hotelu Porin s obitelji boravila prošle godine te je samoinicijativno napustila smještaj i otišla u nepoznato sa suprugom i djecom, osuđena je na Općinskom sudu u Novom Zagrebu na 16 dana uvjetnog zatvora.

Sud je u obrazloženju presude zaključio da “iako prostor hotela ne predstavlja javno mjesto, riječ je o fiktivnom javnom mjestu jer se vika optužene čula i na ulicu, a što je za posljedicu imalo uznemiravanje ostalih zaposlenika hotela, tražitelja azila i prolaznika”.

Sud ju je oslobodio plaćanja troškova prekršajnog postupka jer kao tražitelj međunarodne zaštite ne ostvaruje primanja te je lošeg imovnog stanja, piše Jutarnji list.

Prema optužnom prijedlogu ona je 25. svibnja prošle godine oko 16 sati vikala i galamila u hotelu Porin na zaštitara kojeg je i pljunula. No tu incidentu nije kraj jer je u jednom trenutku odlučila se okomiti i na djelatnicu hotela na koju je bacila iskaznice tražitelje azila te joj je izgovarala nerazumljive riječi na arapskom jeziku.

No nije stala ni kada je došla policija, te iako su je zamolli da prestane ona ih je počela omalovažavati i pljuvati, a jednom od policajaca je, unoseći mu se u lice, rekla: “You’re no man, you are woman“. Kako bi je obuzdali policajci su nad njom uporabili sredstva prisile te ju uhitili i prijavili za kršenje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Zagrebački sud ju je osudio u odsutnosti na 16 dana zatvora ali s rokom kušnje od pola godine.

Navodno kako je ispričala zaposlenica u hotelu, inače sanitarna inženjerka koja brine o zdravstvenoj skrbi tražitelja azila u hotelu Porin, Sirijka je toga dana negodovala jer je došla odluka da se mora preseliti u drugi dio hotela.