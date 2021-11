POBJEGAO ŠTO DALJE! Policija pronašla mladića koji je pokušao ubiti mladog Zadranina: ‘Da mi je milimetar dublje stavio, bio bi kraj, ne bi me Bog spasio!’

Autor: Dnevno

Policija je konačno uhitila mladića koji je u noći s 12. na 13. studenoga u Tuđmanovoj ulici u Zadru 21-godišnjem Zadraninu koji je jedva preživio napad i kojem je zadao teške tjelesne ozljede, napavši ga nožem i probivši mu njime lubanju.

Naime, riječ je od 23-godišnjaku koji je uhićen u Slavoniji, a sumnjiči ga se za kazneno djelo ubojstvo u pokušaju.

“Policijski službenici kriminalističke policije, Službe kriminalističkepolicije i Druge policijske postaje Zadar, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ubojstvo u pokušaju”, javlja policija.

Ubo ga nožem i pobjegao

Policija je otkrila i da je mladića probo nožem, a nakon napada je pobjegao.

“Sumnjiči ga se da je 13. studenog 2021. godine oko 02.30 sati u Ulici dr. Franje Tuđmana u Zadru, prilikom verbalnog sukoba i fizičkog naguravanja između više mlađih osoba, iz džepa odjevnog predmeta izvadio nož kojim je oštećenom 21- godišnjaku zadao ubodnu ranu u predjelu glave, nakon čega se udaljio s mjesta događaja”, objavila je policija te dodala kako je mladić uhićen u Slavoniji.

“Tom prilikom 21-godišnjaku je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede.

U sklopu provođenja izvida i prikupljanja svih relevantnih činjenica i saznanja o događaju, osumnjičeni je uhićen tijekom jučerašnjeg dana na području brodsko-posavske županije te priveden u prostorije policije. Tom prilikom od njega je oduzet preklopni nož”, javila je policija.

‘Da mi je milimetar dublje stavio, bio bi kraj’

"Zbog kaznenog djela Ubojstvo u pokušaju protiv njega se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava, te će tijekom dana biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.









Kriminalističko istraživanje se i dalje nastavlja”, dodaje se u priopćenju.

Teško ranjeni mladić je prije nekoliko dana pušten na kućnu njegu, a medijima je rekao da se napada ne sjeća. Međutim, njegov je otac optuživao policiju da ne rade dovoljno na slučaju, a mladić je kazao za Dnevnik kako je sretan što je uopće živ.

“Jer mi je rekao doktor, da mi je milimetar dublje stavio, kako me ubo, da mi je milimetar dublje stavio, da bi bio kraj. Da me ne bi Bog spasio više”, rekao je Dujo (21).

‘Naguravanje je počelo kad je netko počeo puštati narodnjačku glazbu’

On tvrdi kako njegovo društvo i on nisu nikoga zadirkivali, a naguravanje i svađa počeli su kad je netko s mobitela počeo puštati narodnjačku glazbu. Toga se, kako kaže, jasno sjeća, dok ostatka noći baš i ne.









“Ja sam stajao normalno i odjednom mi je netko s leđa došao i ubo me, tako reći, tim nožem, ne znam čime me ubo. Nisam vidio. Mi smo i malo popili, i sve to u redu, ali ja se ne sjećam tih likova”, objasnio je.