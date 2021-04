PANIKA U ZAGREBU! Tko u sitnim noćnim satima hara gradom i pali aute? Zabilježeno nekoliko neobičnih slučajeva

Autor: Iva Međugorac

Početkom tjedna, odnosno u noći s ponedjeljka na utorak stanovnike zagrebačkog naselja probudio je požar koji je progutao nekoliko automobila u Hrgovićevoj 87.

Kako tvrde iz zagrebačke policije, u tijeku je intenzivna potraga za nepoznatim počiniteljem, a moguće i za više njih koji su iz za sada nepoznatog razloga zapalili Citroen C2 u vlasništvu 23-godišnjeg Lovre M., a zatim i Renault Kongoo daruvarskih oznaka u vlasništvu leasing tvrtke, plamen se zahvatio i VWT-Cross u vlasništvu 59-godišnje žene kao i BMW-ov motocikl u vlasništvu 30-godišnjeg muškarca.

Kako nadalje tvrde u policiji, njihovim očevidom otkriveno je kako je netko nepoznat najvjerojatnije otvorenim plamenom zapalio Citroen kojem je tom prilikom izgorjela i prednja strana i unutrašnjost, na motociklu je gorila cerada, a na Crossu je pak nagorjela lijeva strana automobila, branici, stop svijetla te unutrašnjost. Taj netko nepoznat za kim policija još traga zatim se prebacio i na Kangoou koji je bio s druge strane, a na njemu je zapalio donji dio pa je na vozilu nagorio pneumatik, blatobran i plastična obloga ispod njega.

Ono što muči stanovnike Jaruna jest pitanje tko je taj netko nepoznat tko je početkom tjedna palio aute u njihovoj ulici, pitaju se je li riječ o piromanu i osobi s ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama, muči ih radi li se o poruci koja je poslana odabranom vlasniku i konkretnom korisniku automobila ili je pak posrijedi nešto drugo. Okolnosti se kako tvrde u policiji u ovom slučaju još utvrđuju, no zato je već utvrđeno kako je Mercedes 25-godišnje Montane Lorene Mikuliž zapaljen namjerno. Riječ je o vozilu koje je prije nekoliko dana planulo na zagrebačkoj Trešnjevci u Ulici Božidara Adžije, a materijalna šteta iznosi oko 220 tisuća kuna.

Saznalo se u međuvremenu kako je Montana Lorena Mikulić vlasnica tvrtke Luksuzno osnovane 2018.godine, na istoj adresi na kojoj je vozilo zapaljeno, a osoba ovlaštena za zastupanje tvrtke je Marijana Mikuliž majka mlade poduzetnice, koja je usput rečeno pred Općinskim sudom u Zagrebu vodila građanski postupak protiv Hrvoja Petrača u kojem se utvrdilo kako je on otac Montane Lorene Mikulić. Svojedobno je poznati kriminalist Dubravko Klarić na RTL-u objašnjavao kako danas potpaliti auto nije nikakav problem. ”Paljenje se uglavnom aktiriva kada odui, iloi fosforom, ili te naprave danas nije teško smisliti, i to se vidi nakon očevida”, tvrdio je Klarić dodajući da upravo zato većina auta gori pod okriljem noći skupa s tragovima.









“Da se požar kvalitetno prihvati treba nekoliko minuta. A onda u pola sata vozilo bukne i samo od sebe se ugasi u narednih pola sata do 40 minuta. Dakle, od zapaljenja do olupine treba sat i pol”, tvrdio je pak Čedomir Čović, sudski vještak za promet. Inače kazne za paljenje automobila mogu iznositi do 150 tisuća kuna, a postoji mogućnost i zatvorske kazne u trajanju do pet godina. Statistika kaže da je svaki drugi od 50-čak automobila koliko u Hrvatskoj bude namjerno zapaljeno uglavnom dolaze iz Zagreba i Splita, a osim toga žrtve su nerijetko kontroverzni poduzetnici i osobe povezane s krim miljeom, no od toga nisu lišeni ni liječnici, sportaši pa čak niti djeca.

”Kriminalistička istraživanja paljenja automobila jesu kompleksna, samom tom radnjom i samim postupkom gorenja mnogi tragovi nestanu. Kako uslijed gorenja, tako i uslijed gašenja. Kada sumnjamo da se radi o namjernom paležu, izlaze i stručne osobe posebno obučene za pronalazak tragova tako da u dobrom dijelu možemo i pronaći te tragove”, objašnjavao je jedne prilike kriminalist Ivica Kropek dodajući da uglavnom postoji više poveznica između žrtava s osobama koje su naručitelji ili neposredni izvršitelji kaznenih djela.