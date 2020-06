OTKRILO IH PET NADZORNIH KAMERA Trojcu iz Srbije sudit će se za teško ubojstvo, sud posjeduje ključne dokaze

Autor: Dnevno/M.V.

Od teškog ubojstva 80-godišnjaka koji je na smrt pretučen u odvojenom objektu kuće na Savskoj 76, prošlo je više od godine dana, a zbog njegove smrti u pritvoru je samo trećeoptuženi državljanin Srbije Slavko Todorović, koji je u zatvoru u Remetincu jučer “proslavio” 54. rođendan, javlja Jutarnji list.

No sudit će se njemu, ali i dvojici sunarodnjaka koji trenutno nisu dostupni hrvatskom pravosuđu, a radi se o 49-godišnjem Ivanu Todoroviću i drugooptuženom Slobodanu Braueru (32). Samom slučaju uvelike će pomoći i snimke nekoliko nadzornih kamera u blizini Savske 76. koje su sada kriminalisti pregledali i identificirali trojac koji je počinio ubojstvo.

Snimke tako pokazuju kako su navedeni banuli 7. ožujka, pola sata iza ponoći kod Milana Kurtovića, brata ubijenog Aleksandra i tražili ga da im posudi novac, ali kad im je on rekao da novca više nema, odveo ih je do svojeg brata koji stanuje u odvojenom objektu i tražili su od njega novac. On im je odbio dati novac, a onda su ga Ivan Todorović i Slavko Brauer vezali remenom i konopcima za ruke i noge. Tupotvrdim predmetom najmanje su ga deset puta udarili u glavu i ispitivali ga gdje je novac.

Za to vrijeme Milana je silom pridržavao Slavko Todorović kako ovaj ne bi pokušao pomoći bratu. Aleksandar je od posljedica udaraca umro 25. lipnja prošle godine.

Osim dokaza koje su pronašli na licu mjesta kakva je lokva krvi i porazbacane stvari, policija je iskoristila i nadzorne kamere pa su utvrdili kako je na snimci koja pokriva Savsku cestu dan uoči zločina, 6. ožujka 2019., u 5.14 sati uočen srebrni Nissan koji se parkira kod kućnog broja 120 i vidi se kako iz njega izlaze tri muškarca.

Nakon toga nadzorna kamera u Mlinaru snima ih kako ulaze u pekarnicu i potom izlaze. Zatim ih preuzimaju gradske kamere, koje snimaju Nissan kako odlazi Savskom i u Vukovarskoj skreće desno te se polukružno okreće na prvom semaforu i vraća na Savsku, a onda skreće na Gagarinov put. Nakon toliko snimljenih kuteva, policija je dobila i potpunu fotografiju registracijskih pločica automobila – SM 059 PA (Sremska Mitrovica, Srbija).

Na dan ubojstva pak, u dijelu kuće u kojoj je živio Aleksandar, gdje je nađeno i remenje i užad kojim su ga vezali, kamere s Teacher’s puba snimile su trojicu kako dolaze Gagarinovim putom prema Savskoj, a uhvatile su ih u tom trenutku i nadzorne kamere Ministarstva branitelja.

Uz to, da su krivi, dokazalo je i vještačenje brata premlaćenog Aleksandra, Milana koji je ispričao kako je s bratom Aleksandrom i sestrom Anom živio u maloj prizemnici na Savskoj. Njihova sestra ogromne je površine zemljišta prodala ruskim poduzetnicima u Crnoj Gori, za što je svatko dobio po 150.000 eura, a on je spletom okolnosti na okretištu tramvaja na Črnomercu upoznao izvjesnog Peru koji je tamo prodavao tekstil i počeo mu posuđivati novac koji mu Pero nije vraćao, nego je vraćanje uvjetovao novom posudbom.

Istraga je pokazala kako je na bankovnim računima Aleksandra Kurtovića, nakon smrti ostalo oko 180.000 eura i 52.000 kuna, no on je, nakon što je pretučen, pao u komu i nažalost preminuo.

Zbog njegove smrti, podignuta je optužnica protiv trojice muškaraca, no prvookrivljeni i trećeokrivljeni Ivan Todorović i Slobodan Brauer za pravosuđe nisu dostupni, ali su protiv njih 30. kolovoza izdani europski uhidbeni nalozi. Njih dvojica, s novim identitetima trenutno žive u Srbiji.

Slobodan Brauer sada se zove Emilio Nikolić, a prije se zvao i Slobodan Arifović i Slobodan Jovanović. Ivan Todorović prije se zvao i Ivan Milić i Marko Tododrović, a u strahu da ga Austrija, gdje je privremeno boravio, ne izruči Hrvatskoj, tu je zemlju napustio 3. srpnja prošle godine i zrakoplovom se vratio u Hrvatsku. Njima dvojici sudit će se u odsutnosti dok će se u Hrvatskoj suditi samo Slavku Todoroviću.