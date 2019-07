Osumnjičeni za brutalno premlaćivanje djevojke u Splitu predao se policiji

Autor: Dnevno

29-godišnji bivši boksač i redar Toni Višić jutros se u pratnji svoga odvjetnika nešto prije 9 sati predao splitskoj policiji. Njega se sumnjiči da je u petak u rano ujutro u noćnom klubu u centru Splita teško ozlijedio 20-godišnju Splićanku. Nad njim će biti provedena krim obrada. Neslužbeno se doznaje da osumnjičeni Viši sami događaj karakterizira drugačije nego to se prvotno objavilo. Tvrdi da je djevojku u predvorju kluba udario samo jednom, i to nakon što ga je ona njega navodno, tvrdi on, udarila nekakvom šipkom po glavi.

Po prvotnoj verziji događaja djevojka je u klub došla s rođakinjom te je rezervnu obuću ostavila kod konobara te ju je u ranim jutarnjim satima uzela i pokušala obući.

U tom ju je trenutku 29-godišnji Toni Višić, bivši juniorski boksački prvak u WBC kategoriji koji u popularnom klubu radi kao zaštitar, uhvatio za stražnjicu pred posjetiteljima nakon čega ga je ona odgurnula i napustila objekt.

Međutim, osoblje je Višića nastavilo zafrkavati zbog reakcije mlade djevojke pa je izašao za njom, udario je šakom u glavu te nastavio udarati i kad je pala na pod, piše Slobodna Dalmacija.

Djevojka je primljena je u splitsku bolnicu s teškim ozljedama glave, višestrukim prijelomima vilice i teškim ozljedama oka, te je hitno operirana.