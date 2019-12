OPET SE TRESE! Noćas umjereno jak potres u BiH: Osjetio se i u dijelu Dalmacije

U subotu u 1 sati i 18 minuta umjereno jak potres zatresao je susjednu BiH. Magnituda potresa u epicentru bila 3,6 po Richteru, a epicentar je bio 4 kilometra južno od Nevesinja.

Potres ove jakosti nije mogao uzrokovati materijalnu štetu, ali je izazvao uznemirenost stanovništva u blizini epicentra, piše Dalmacija danas.

Osim u južnoj BiH, potres se osjetio i na jugu Hrvatske, osobito u dolini Neretve.

Several felt reports of a felt #earthquake received from #Bosnia And #Herzegovina. pic.twitter.com/0QweKE3X84

— EMSC (@LastQuake) 21. prosinca 2019.