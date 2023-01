‘OOOO, JESI LI TO TI DROTE?’ Renato prijetio smrću šefu SOA-e, zvao Sabor i terorizirao policajce: ‘Ruka od čovjeka je jača od ruke Boga’

Autor: I.G.

Ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) šokirao se kada je na svojem telefonu zaprimio poruku Renata V., koji je sa švedskog broja slao brojne prijetnje smrću. Spominjao je i ravnateljevu kćer, naslutivši kako da će joj napraviti grozne stvari. Zbog tih poruka pokrenuta je istraga, a spomenuti Renato V. u međuvremenu je poslao prijetnje i dvojici policajaca iz Odjela za zakonitost postupanja, kojima je uznemiravao čak i obitelj kao i susjede.

“Bog će te kazniti, ali je ruka od čovjeka jača od ruke Boga….”, rekao je Renato V. (36) u poruci koju je ravnatelju SOA-e ostavio na telefonskoj sekretarici 30. prosinca 2020 godine. Poziv je stigao iz Švedske, budući da Renato živi u toj državi.

Jednog je policajca Renato zvao više od stotinu puta na privatni broj mobitela, a pronašao je i brojeve njegove supruge i djeteta kao i još nekoliko članova policajčeve obitelji. Svima je slao prijeteće pozive. U jednom od poziva šogoru policajca rekao je: “Slikaj se s njim jer će ti to biti zadnja uspomena s njime. Uskoro će biti ubijen”.





Zvao i Sabor

Osim SOA-e i policije, osumnjičeni je sa svog broja odlučio nazvati i Hrvatski sabor 10. studenog 2021. kada je službenici na telefon rekao da ga je “šef specijalne policije pretukao te da mu je 2013. oduzeto dijete kojem nije on biološki otac nego jedan uzvišeni političar i da će upucati šefa SOA-e čim ga vidi”, piše Jutarnji list.

Na kraju je Renato zadobio kaznene prijave: Dvije za nametljivo ponašanje i tri za prijetnje smrću, a tužiteljstvo za njega u nedavno podignutoj optužnici traži dvije godine bezuvjetnog zatvora.

Renato V. negirao je optužbe i rekao da se “u inkriminiranom periodu nalazio u Švedskoj te da se stoga slučaj treba podvrgnuti švedskom zakonu i da o njemu treba odlučivati švedski sud”.

Ima specifičan naglasak

Komentirao je tada i slučaj zlostavljanja žene s kojom ima dijete, a radi kojeg je bio i pravomoćno osuđen. Naime, ovaj problematičan čovjek 2013. se zbog skrbništva nad djetetom okomio se na tadašnjeg premijera, predsjednika RH, pa sve do policajaca i ravnatelja SOA-e.

Dvojica policajaca, od kojih je jedan u međuvremenu otišao u mirovinu, opisali su tužiteljima svoja iskustva sa Renatom V.

“S vremenom je postajao verbalno sve agresivniji i neugodniji. Bio je nezadovoljan radom policijskih službenika u postupku dodjeljivanja skrbništva nad djetetom. A 5. studenog 2021. nazvao me na privatni broj mobitela i rekao: ‘Oooo, ko nam se to javio, jesi ti to drote?‘. Prepoznao sam ga po glasu, ima i specifičan naglasak. Prekinuo sam poziv, da bi nakon dvije minute započeli pozivi sa nepoznatog broja mojoj supruzi i djetetu. Istu večer su mi i drugi članovi obitelji rekli za pozive s nepoznatog broja. Kad sa podnio kaznenu prijavu, zaprimio sam veći broj pozva sa nepoznatog broja iz Grčke, Italije, Velike Britanije…”, prisjetio se jedan policajac.